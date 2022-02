Tunisie: La spiruline - Un produit phare qui tarde à percer

Les consommateurs tunisiens sont amenés à mieux connaître ce produit, atout et allié santé même s'il est encore assez cher comme un médicament phytosanitaire et ne se répand pas partout.

La distribution de la spiruline en Tunisie ne connaît pas le succès tant attendu, ces derniers temps, malgré une offre consistante. Les fournisseurs ne font pas recette et, pour cause, les parapharmacies qui récupèrent ce produit sain et naturel aux multiples bienfaits pour l'organisme ne paient pas rubis sur l'ongle, loin s'en faut. Si le produit reste marginal et peu accessible à la majorité des Tunisiens pour son prix homologué et estimé à trente dinars le paquet de 500 grammes, il reste à le valoriser et, promouvoir davantage sur le marché tunisien pour qu'il soit plus attrayant, d'autant plus que la demande existe réellement. Selon la définition, la spiruline est un " puissant antioxydant qui aide à soutenir les fonctions d'élimination de notre organisme et à lutter contre la formation des radicaux libres responsables du stress oxydatif. Sa consommation agit comme un bouclier naturel contre l'oxydation, et contribue à protéger le foie des dommages extérieurs".

Bienfaits multiples

"C'est grâce à sa richesse nutritive et son action coupe-faim que cette algue est recommandée par les diététiciens pour booster votre organisme et des études ont également montré ses bienfaits pour aider à baisser le taux de cholestérol et également lutter contre les maladies comme le diabète", peut-on lire sur Google. En attendant, en Tunisie, les distributeurs ne sont pas payés alors que la marchandise est écoulée dans les points de distribution comme les parapharmacies qui pullulent sur le territoire ce qui constitue un dépassement inacceptable et anti-commercial. On y reviendra avec de plus amples détails dans une prochaine publication.