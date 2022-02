Tunisie: Villa Paradiso Tunisia - Un endroit paradisiaque pour soigner son addiction

Villa Paradiso Tunisia est un centre unique en son genre où les personnes souffrant d'addiction de toutes sortes sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire composée de coachs et d'experts spécialisés dans la dépendance qui les aident, grâce à un accompagnement personnalisé, à trouver le chemin du rétablissement.

On la trouve au détour d'une pente escarpée, nichée dans un écrin de verdure sur les hauteurs de Gammarth, à l'abri des regards indiscrets et surplombant la Méditerranée. Elle c'est la Villa Paradiso, un véritable havre de paix pour les personnes qui souffrent de toute forme d'addiction et qui recherchent un endroit où ils peuvent se ressourcer et passer leur période de convalescence en suivant un programme pour lutter contre leur addiction.

Ce centre privé, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes il y a un an, accueille des personnes âgées entre 18 et 65 ans qui veulent bénéficier d'un accompagnement pluridisciplinaire afin de réussir leur guérison.

Cet espace luxueux ultra moderne met à la disposition de ses hôtes de vastes et luxueuses chambres privées (au nombre de cinq) très bien aménagées et qui ont un accès direct à la piscine et à la salle de sport. Sur place, les patients en convalescence sont pris en charge par une équipe composée d'experts spécialisés dans la dépendance, d'un coach de sport, d'un nutritionniste et d'un psychothérapeute qui les accompagnent dans le long processus qui conduit au rétablissement en axant non seulement leur accompagnement sur le traitement des répercussions de l'addiction sur la santé des dépendants mais en s'intéressant également aux

causes à l'origine du problème. Une artiste plasticienne spécialisée en méditation artistique, les aident, à travers la peinture, à exprimer leurs émotions, afin de retrouver le chemin de la sérénité et de la paix intérieure.

Les programmes sont personnalisés et incluent des séances quotidiennes et intensives de thérapie individuelle, un planning de rétablissement et des séances de réadaptation privée. A la fin du séjour, qui dure au minimum 28 jours, les clients continuent, après avoir quitté le centre, à bénéficier d'une année entière de suivi afin de ne pas retomber dans la dépendance. Ces derniers participent à des séances en ligne au cours desquelles, ils ont l'occasion d'échanger avec l'équipe pluridisciplinaire du centre qui assure le suivi de chaque client.

A propos du Groupe Villa Paradiso

Villa Paradiso Les Côtes de Carthage est le dernier né du Groupe Paradiso qui comprend également:

-Villa Paradiso Espagne, Centre de traitement individuel à Marbella, Andalousie

-HAcienda Paradiso Espagne, le premier centre de traitement écologique au monde à Malaga Andalousie.Purify Detox, le seul centre d'Europe dédié à la détox.

En 2020, le groupe Villa Paradiso a été récompensé par son approche unique et nommé " Meilleur centre de traitement d'Europe 2020 " par le célèbre magazine World'sBest Rehab, considéré comme le " guide Michelin " en matière de traitement international.

Site web : https://www.villaparadisotunisia.com/fr/

Facebook : Villa Paradiso tunisia addition rehab