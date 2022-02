Tunisie: L'EST entame la phase de groupes par une large victoire | Radhi Jaïdi - "La qualité technique a fait la différence"

Radhi Jaïdi s'est dit satisfait de la prestation des joueurs, notamment les nouvelles recrues. Tout a bien fonctionné.

C'est le meilleur scénario que peut espérer le coach "sang et or" : débuter la phase de groupes de la Ligue des champions par une large victoire. C'était le cas, samedi, au détriment d'une formation botswanaise qui n'a pas fait le poids et, vraisemblablement, le maillon faible du groupe C.

Le Jwaneng Galaxy Football Club, maillon faible du groupe C, peut-être, sauf qu'en Afrique, le football a évolué au point que même les équipes menées au score sont susceptibles de poser problème.

En fin connaisseur de l'Afrique pour l'avoir sillonnée du temps où il était joueur, Radhi Jaïdi a bien préparé "sa leçon". Mais le plus important, c'est que les joueurs ont bien appliqué les consignes et que le scénario imaginé par Jaïdi s'est concrétisé : "En ce qui concerne la physionomie du match, ce qui est bien, c'est que nous avons entamé la rencontre en force, conformément au plan préparé. L'ouverture trop tôt du score nous a fait beaucoup de bien et nous a donné confiance en nous-mêmes", a déclaré le coach "sang et or" lors de la conférence d'après-match.

Ben Romdhane en grande forme

L'auteur du premier but marqué trop tôt, à peine une minute de jeu et sur la première occasion du match, n'est autre que Mohamed Ali Ben Romdhane. C'est lui qui a permis au plan imaginé par Jaïdi de se concrétiser, grâce, bien sûr, au concours de ses équipiers. Ben Romdhane, un milieu buteur qui, si on se réfère à ses trois buts inscrits samedi, a bien travaillé aux entraînements, comme ses équipiers du reste. Trois buts marqués de la même façon. A chaque fois, le travail est entamé sur le couloir gauche grâce à la cohésion de Ben Hmida et El Houni. La nouvelle recrue, le Belgo-Marocain, Sabir Bougrine, a mis aussi la main à la pâte en étant l'auteur de la passe décisive qui a donné lieu au deuxième but de Ben Romdhane.

Une confiance contagieuse...

Radhi Jaïdi s'est dit satisfait du rendement de ses joueurs, anciens comme nouveaux. Leur point commun : une confiance contagieuse : "Le fait que des joueurs, comme Mohamed Ali Ben Romdhane, soient confiants, a eu un impact positif sur le jeu collectif", a notamment déclaré le coach "sang et or".

A entendre parler Radhi Jaïdi, on comprend que ce n'est pas seulement la confiance qui a été le maître mot. L'application tactique des joueurs y était pour grand-chose dans la réussite de l'équipe samedi: "Comme je l'attendais, la qualité technique de nos joueurs a fait la différence. Beaucoup d'énergie et d'agressivité dans notre jeu qui ont constitué les facteurs dominants. Après avoir marqué les trois buts durant la période initiale de jeu, j'ai parlé avec mes joueurs à la mi-temps. Je leur ai demandé de rester concentrés et d'essayer d'ajouter d'autres buts. Heureusement, nous avons ajouté un but, même si nous avons raté quelques occasions. Je suis content du rendement de mes joueurs, notamment les nouveaux venus. Ils ont apporté le plus-escompté".

Une bonne lecture du jeu de l'adversaire

Le rôle du coach est de bien préparer son match, mais aussi de bien lire tactiquement le jeu de l'adversaire en cours de jeu : "L'adversaire a été plus dangereux que nous le pensions, notamment dans les transitions offensives. Il a, surtout, profité de nos erreurs défensives. Si nous n'avions pas marqué tôt le premier but, l'adversaire aurait gardé le schéma initial, 3-5-2. Après avoir encaissé le premier but, l'adversaire est passé au 4-3-3. Le Galaxy FC nous a gênés dans la transition et la progression rapide de la balle. Il fallait y faire face", a fait savoir le coach "sang et or" et de conclure "Nous devons garder les pieds sur terre après cette large victoire et continuer à travailler. Nous avons une semaine pour préparer le match de Bélouizdad. Ce sera un match difficile, de surcroît, à l'extérieur. Les Algériens ont des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Le match nul obtenu à Radès contre l'ESS ne reflète pas leurs atouts. Je m'attends à ce qu'ils fassent le jeu chez eux. C'est qu'ils sont appelés à faire le jeu à domicile".