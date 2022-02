Sénégal: Greve dans le secteur de l'éducation - Le Cusems et le Saemss maintiennent leur 9èmeplan d'action

Au cours d'une rencontre qui s'est déroulée ce samedi 12 février entre des syndicats de l'enseignement et l'Etat du Sénégal le gouvernement s'est engagé à dérouler un plan d'amélioration du régime indemnitaire des enseignants pour un impact budgétaire de 69 milliards Fcfa.

Cette amélioration du régime indemnitaire des enseignants est repartie sur sept mesures. Il s'agit de " l'augmentation de l'indemnité d'enseignement de 60% de la solde indiciaire, de l'augmentation de 100% de la prime scolaire, le relèvement de 100% de l'indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire, l'augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement de 100%, l'augmentation de 5% du point d'indice, l'institution d'une indemnité d'administration scolaire et la défiscalisation de l'indemnité de logement ". Il s'y ajoute, l'impact budgétaire de 471,9 milliards FCFA à travers la mise en œuvre jusqu'ici des accords conclus avec les syndicats d'enseignants.

Toutefois, selon emedias, les syndicats Cusems et le Saems ont décidé de poursuivre le déroulement de leur plan d'actions. En effet, rapporte le site d'information, dans un communiqué, les deux syndicats prévoient un débrayage le mardi 15 février et le mercredi 16 février à partir de 9h, suivi d'une conférence de presse conjointe Saemss/Cusems. Une grève totale aura lieu les jeudi 17 et vendredi 18 février.