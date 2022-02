Sénégal: Saint Valentin - La métaphore magique de notre ouverture

A quoi bon se retenir si on a envie de se désopiler, de crier son amour, de le sublimer par le verbe et par le geste, cet instant-là où tout paraît beau où toutes les " interférences " idéologiques et religieuses se noient dans les flots de sentiments passionnels et profonds.

A quoi bon se refuser les délices de l'amour quand les flammes de la routine quotidienne oscillent entre l'horreur du présent fiévreux et les espérances trompeuses de l' " à-venir " ? A quoi bon ignorer la magie de la couleur, de la poésie romantique, de la lumière tamisée, des astuces appétissantes et intimes de l'esprit fécond ? La Saint Valentin est un instant d'exaltation du beau, de l'universel, de ce sentiment unique témoignant de notre désir de susciter l'attention et de ce devoir de communion quand le destin nous lie.

Et rien de plus ! Mais, les révolutionnaristes du présent en ont fait le maléfice de l'Occident, une " célébration de l'immoralité, de la nudité et de l'indécence " dans un quelque part où les cloisons psychologiques et idéologiques sont d'une certaine solidité. Ailleurs, le rouge, le chocolat, les nounours et les roses le jour de la Saint Valentin peuvent valoir quelques remontrances des censeurs publics qui la considèrent comme une influence occidentale.

Est-ce un drame de célébrer l'amour ? Laissons-nous notre âme dans cette exaltation ? L'occident n'est pas le musée des horreurs. Il a son côté sombre, sa face hideuse comme l'Afrique et les autres espaces de vie qui se sont approprié cette fête. Il a aussi ses splendeurs à offrir à l'humanité.

Devons-nous les refuser pour exalter une fierté à plutôt chercher ailleurs ? Nous développons, nous supposés gardiens des vertus et défenseurs des mœurs et des coutumes, de par notre mépris et de par notre aversion maladive, des idées préconçues qui nous mettent au même niveau de ceux-là que nous reprochons de nourrir un complexe de supériorité à notre égard.

L'avenir du monde est dans la communion, dans le partage de ce qui fait sens, dans notre capacité à " fanatiser " l'amour. Il faut voir dans cet éloge à l'amour non pas un signe d'acculturation mais plutôt la métaphore magique de notre ouverture. Le Sénégal est un lit de rencontres, de sensibilités, de vies, de douceurs, de révoltes et de passions. Que celles-là amoureuses se déchaînent en ce soir d'ivresse dans la magie du verbe... et de la prodigalité. Si ça ne vous tente pas, soyez discrets dans votre rouspétance. L'instant ne sera que plus magique !