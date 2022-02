Ile Maurice: Groupe MCB - profits semestriels de Rs 4,9 milliards

Rs 4,9 milliards. Ce sont des bénéfices nets réalisés par le premier groupe bancaire du pays pour les six mois se terminant au 31 décembre 2021, une hausse de 29,5 % par rapport à la même période en 2020.

Cette performance du groupe MCB est attribuable à une amélioration des revenus provenant des principales activités, tant au niveau des pôles bancaire et non bancaire, ainsi qu'à une baisse du coût du risque, commente le Group Chief Executive Officer, Pierre-Guy Noël. Il ajoute que malgré le contexte toujours difficile, le groupe continue à démontrer sa résilience, avec un produit net bancaire de plus de Rs 12 milliards, en hausse de 10,3 %.

Le revenu net d'intérêts n'a augmenté que de 4,1 %, malgré l'importante expansion du groupe dans des actifs porteurs d'intérêts. Cela reflète les rendements plus faibles enregistrés dans le déploiement des liquidités excédentaires au niveau national, ainsi que les marges d'intérêts plus faibles générées sur la base de son portefeuille de prêts, dont l'expansion a été principalement axée sur les avances à court terme et les prêts de financement du commerce de matières premières.

Quant à la capitalisation du groupe, elle demeure confortable avec des fonds propres de Rs 75,5 milliards, contribuant à un ratio de solvabilité de 17,9 %, dont 16,5 % sous forme de "Tier 1".

Malgré ces résultats encourageants, le contexte demeure incertain et difficile, avec le variant Omicron et les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, qui favorisent une hausse de l'inflation. Le groupe MCB continuera d'axer son action sur sa stratégie de diversification, tout en demeurant un acteur clé de la reprise de l'économie locale.