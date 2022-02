Libye: Stéphanie Williams souligne la nécessité de préserver le calme

La conseillère spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour la Libye, Stéphanie Williams, a fait le point, le 13 février, sur les derniers développements de la situation dans le pays lors des réunions séparées avec Abdel Hamid Dbeibah et Fathi Bachagha, deux Premiers ministres rivaux.

Aux deux Premiers ministres, Stéphanie Williams a pris soin de maintenir sa neutralité et a réitéré qu'il est nécessaire de " préserver par-dessus tout le calme sur le terrain, dans l'intérêt de l'unité et la stabilité du pays. L'ONU dit, d'ailleurs, continuer à reconnaître Abdel Hamid Dbeibah, tout en ayant " pris acte " de la désignation de Fathi Bachagha.

A l'envoyée spéciale onusienne, Abdel Hamid Dbeibah a dit " le besoin de terminer la feuille de route " et de créer " les conditions pour des élections et un référendum constitutionnel ". Le Premier ministre basé à Tripoli a montré que sa position n'a pas bougé. Il ne cèdera le pouvoir qu'à un gouvernement élu.

Stéphanie Williams a également souligné que l'ONU " reste déterminée à faire entendre la voix des 2,8 millions de Libyens qui se sont inscrits sur les listes électorales ". Elle a aussi donné des détails sur sa rencontre avec Fathi Bashagha, affirmant qu'elle " a souligné la nécessité d'aller de l'avant de manière inclusive, transparente et consensuelle, et de maintenir la stabilité à Tripoli et dans tout le pays ".

" J'ai souligné que l'accent doit continuer à être mis sur la tenue d'élections nationales libres, transparentes et inclusives dans les plus brefs délais ", a-t-elle ajouté.

Lors des réunions du Forum du dialogue politique libyen, tenues sous l'égide des Nations unies à Tunis, en novembre 2020, il a été décidé que les élections présidentielle et législatives libyennes devaient se tenir le 24 décembre 2021. Cependant, en raison de l'incapacité de la Chambre des représentants et du Haut conseil d'État à s'entendre sur un texte de loi électorale, les deux scrutins n'ont pas eu lieu à la date prévue.

Rappelons que la Libye a deux Premiers ministres. Abdel Hamid Dbeibah, en poste depuis un an, et l'ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, choisi jeudi dernier par le parlement de Tobrouk. Une situation qui inquiète, alors que la transition n'en finit pas de durer et qu'on attend encore des élections après le scrutin avorté de décembre 2021.

Le 10 février dernier, la Chambre des représentants s'est réunie pour élire un nouveau Premier ministre, affirmant que le mandat de l'actuel gouvernement d'unité nationale avait expiré le 24 décembre. La session a vu l'élection de Fathi Bashagha au poste de Premier ministre, alors que la plupart des députés de l'ouest du pays ne se sont pas déplacés.

Abdelhamid Dbeibeh avait auparavant affirmé " n'accepter aucune nouvelle phase de transition ou autorité parallèle " et à ne céder le pouvoir qu'à un gouvernement élu.