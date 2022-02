Togo: Bientôt une conférence sur les transitions politiques et le terrorisme

L'Afrique, notamment dans sa partie Ouest, est secouée par des transitions politiques et des attaques terroristes. Ces turbulences préoccupent le chef de l'Etat togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, qui à travers son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, propose une "Conférence de haut niveau sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest". L'initiative, prévue en avril prochain à Lomé, a été présentée à New York au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Pour les autorités togolaises, l'événement doit être l'occasion pour les différentes parties prenantes, d'examiner les tendances et développements récents dans la région du Sahel et les pays de l'Afrique de l'Ouest, en proie à l'extrémisme violent et au terrorisme, de réfléchir sur les stratégies et moyens pouvant aider à contenir la dissémination de la menace terroriste, et de rester mobilisés face à ce péril, pendant et après les transitions politiques.

Ce sera également l'opportunité de réfléchir sur les réformes possibles sur les actions et mandats des opérations de casques bleus, afin de mieux les adapter aux besoins réels des populations et aux défis sécuritaires de la région du Sahel.