Cote d'Ivoire: Guiglo / Inauguration du centre de secours d'urgence - Une rencontre de haut niveau des pompiers civils en mars

Le général Vagondo Diomandé et Anne Désirée Ouloto, respectivement ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, ont inauguré, le samedi 12 février, le centre de secours d'urgence du Cavally, dans la commune de Guiglo. Le ministre Vagondo Diomandé a saisi cette opportunité pour s'adresser à l'ensemble des sapeurs- pompiers civils du pays.

"Ne vous laissez pas tromper. Je suis moi-même sapeur-pompier de formation donc mieux placé pour comprendre vos problèmes. Je ne peux pas être indifférent à votre situation. Je vais convoquer une réunion de haut niveau en mars prochain à Daloa au cours de laquelle nous débattrons de tous vos problèmes. Tout peut s'obtenir dans la paix et le dialogue", a-t-il indiqué.

Le Centre de secours d'urgence, dispose de 47 agents, deux ambulances, un véhicule de liaison et un autre de lutte contre les incendies. La réalisation de ce centre est estimée à 329.275.000 f cfa sur une superficie de trois hectares sur l'axe Guiglo-Bloléquin. Il comprend 13 bureaux, 1 réfectoire, 3 dortoirs...

Le ministre s'est réjoui de la réalisation de cet ouvrage et a exprimé sa gratitude au nom du gouvernement au Pnud, au Japon, aux partenaires financiers du projet et salué la bravoure des sapeurs-pompiers civils. Il les a exhortés à beaucoup plus d'engagement dans leur profession. Car, l'infrastructure et les équipements d'intervention ont été mis à leur disposition à grands frais par le Japon, le Pnud et le conseil régional du Cavally.

La ministre Anne Ouloto, par ailleurs présidente du Conseil régional du Cavally a, au nom des populations de la région, salué la tutelle administrative représentée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, pour avoir traduit en acte concret la politique de protection civile du Président Alassane Ouattara. Elle a affirmé que l'ouverture officielle du centre de secours de Guiglo rapproche l'Office national de la protection civile de la population qui se sent davantage en sécurité. Aussi a-t-elle invité les populations de la région et toutes les forces de sécurité à une franche collaboration avec les pompiers civils pour la réussite de leur mission. Anne Ouloto a rendu hommage à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly grâce à qui le projet a pu redémarrer en 2018 à travers le programme social du gouvernement (Ps-Gouv).

Le représentant du représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) en Côte d'Ivoire, Giscard Kouassi et le premier conseiller de l'ambassade du Japon, Suguyama Hiroki, ont indiqué que leurs apports s'inscrivent dans le cadre d'un programme de soutien à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Et ce, à travers le renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire.

Selon Giscard Kouassi, ce programme vise aussi à soutenir l'Office national de la protection civile (Onpc), par la mise en place de 5 centres de secours dont celui de Guiglo.