Cote d'Ivoire: Augustin Akou (Dg de 2A Consulting) - " Ce prix reconnait notre professionnalisme "

Attribution du Prix " label qualité " des consommateurs africains 2021 à 2A Consulting.

Les travailleurs de 2A Consulting, agence conseil en évènementiel et marketing expérientiel, commencent l'année 2022 avec un sentiment de fierté. Et pour cause. Depuis le mercredi 09 février 2022, leur travail a été reconnu et montré en exemple par une association de consommateurs ivoiriens dénommée " The label of African Consumers ". " Ce prix reconnait notre professionnalisme ", a réagi Augustin Akou, Directeur général de 2A Consulting.

En effet, cette association a élu 2A Consulting " Produit et Service de l'année 2021, avec le label qualité ". Décerné annuellement, ce prix récompense les produits et services commercialisés en Côte d'Ivoire, sur des critères d'attractivité, de satisfaction et de rapport qualité/prix.

Selon les initiateurs de ce label, la distinction de cette agence conseil est le couronnement d'une démarche construite sur des études réalisées sur un échantillon représentatif de consommateurs ivoiriens, au bout de quatre mois (mai à août 2021).

Ce prix met surtout en évidence le savoir-faire d'une entreprise : " Bravo à toute l'équipe de 2A Consulting. C'est avec une grande fierté que nous avons reçu ce label de qualité attribué par les consommateurs ivoiriens... Merci au jury. Merci à nos équipes pour leur abnégation. Ce prix reconnait notre professionnalisme ", a réagi Augustin AKou, le directeur général de ladite agence.

2A Consulting est l'agence promotrice du célèbre mindstyle international " Esprit magazine ". De grands évènements tels que Abidjan by night, dans le domaine du showbiz, le Forum Être et vivre au plan du développement personnel, l'Université d'été des professionnels de gestion de projet (1ère et 2e édition) au niveau du pilotage de la gestion des projets, ainsi que plusieurs autres dans le domaine du marketing, portent sa signature en faisant d'elle, une des plus sollicitées en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.