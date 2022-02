Congo-Kinshasa: Primé meilleur mobilisateur des recettes/DGI - Barnabé Mwakadi Muamba appelle les contribuables au civisme fiscal

Reconnu et primé meilleur mobilisateur des recettes par le Gouvernement central, Barnabé Mwakadi Muamba, Directeur Général de la Direction Générale des Impôts, travaille d'arrache-pied pour renflouer les caisses de l'Etat congolais.

En un temps record, de 70 milliards des Francs congolais mobilisés hier au titre de paiement de la TVA, elle en est aujourd'hui à 160 milliards des Francs congolais. Et, selon lui, demain, avec le concours du Gouvernement, la motivation du personnel et le civisme fiscal au niveau de tous les contribuables, ces performances-là peuvent être doublées à 320 milliards des FC. Elles peuvent même aller à plus, si tout le monde mettait la main à la pâte. Il l'a dit hier, dimanche 13 février 2022, aux médias conduits par Gaby Kuba, l'actuel Président de l'UNPC.

Des performances au trophée

Depuis son arrivée et en l'espace d'environ une année et demie, Barnabé Mwakadi Muamba, plus de 27 ans d'expérience en tant que vérificateur d'impôts, a réussi à hisser la Direction Générale des Impôts au premier rang des Régies financières de la RD. Congo.

Tout récemment, en effet, le Gouvernement Central, par le truchement de Nicolas Kazadi, le Ministre des Finances, lui a offert un trophée en or, tout en lui décernant le titre de meilleur mobilisateur des recettes, avec plus de 130 % de dépassement des assignations réalisées en termes des performances inscrites dans le rapport annuel élaboré pour l'exercice 2021. Un trophée qu'il dédie à son tour à Jésus-Christ qui, tout en étant fils de Dieu, avait, en son temps, payé les impôts, aux agents et cadres de la Direction Générale des Impôts pour leur implication ainsi qu'au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision axée autour de la mobilisation des recettes internes et la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et l'impunité auront, sans nul doute, contribué au changement des mentalités et à la réalisation de ces performances.

Civisme fiscal

Et, même là, Barnabé Mwakadi Muamba, lors d'une interview hier, dimanche 13 février 2022, en son cabinet de travail, a affirmé que ces mêmes performances peuvent encore doubler si le Gouvernement dotait la Direction Générale des Impôts d'un logiciel performant et capable de bien gérer la TVA et si chaque congolais payait, comme il se doit, ses impôts.

Voilà pourquoi, l'occasion faisant le larron, il en a profité pour relancer l'appel à tous les contribuables à la culture du civisme fiscal.

Pour lui, si les congolais payaient convenablement leurs impôts, la RD. Congo décollerait autrement, elle financerait, à elle toute seule, ses multiples projets de développement et ferait des miracles pour le bien-être du peuple congolais, sans pour autant continuer à regarder ailleurs, ni à quémander de l'aumône auprès des tiers.