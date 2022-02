Congo-Kinshasa: Table ronde sur la paix et le développement - Sud-Kivu - La société civile présente l'initiative à Sama Lukonde

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu en audience samedi 12 février 2022 à la Primature, une délégation de la société civile de tous les huit territoires de la province du Sud-Kivu.

Cette délégation conduite par le facilitateur principal Joseph Nkinzo, est venue échanger avec le Premier Ministre sur l'initiative d'organiser une table ronde sur la Paix et le Développement au Sud-Kivu. Devant la presse, le chef de la délégation a révélé les grandes lignes de cette table ronde.

Objectif de la réunion

"Nous sommes ici réunis, tous les huit territoires du Sud-Kivu, toutes tendances confondues en termes de tribus et ce sont des leaders nationaux et d'autres provinciaux de la société civile du Sud-Kivu. L'objectif était de présenter à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, l'initiative pour la table ronde sur la Paix et Développement du Sud-Kivu. Nous sommes en train de travailler avec les collègues qui sont sur le terrain et là, nous avons même quelques jeunes qui viennent du Sud-Kivu et qui ont été avec nous. La société civile se réunit à Bukavu et dans les territoires pour le même objectif et nous allons essayer de mettre toutes ces initiatives ensemble pour l'organisation de la table ronde ", a-t-il déclaré.

Etapes de la Table ronde

Il est à noter que cet événement comprendra quatre différentes étapes. La première étape, c'est l'atelier national de la société civile pour évaluer la situation réelle au niveau de la province et l'orientation de cette table ronde. La deuxième étape, c'est avec les acteurs politiques tant nationaux que provinciaux, pour discuter des questions de l'heure au niveau de la province dans son historique et pour son avenir.

La troisième étape est celle des chefs des tribus et des responsables des différentes communautés pour discuter des problèmes intercommunautaires et des problèmes au niveau des frontières. La 4ème étape enfin, c'est la table ronde proprement dite qui va réunir une centaine des personnes pour discuter sur la situation de la province dans son passé et tracer son avenir en termes de développement dans la paix.

Une initiative de la population du Sud-Kivu

Joseph Nkinzo, Facilitateur principal de la table ronde, a conclu en rappelant que cette table ronde est une initiative de la population du Sud-Kivu.

" Nous estimons que c'est une initiative de la population, nous ne sommes pas des acteurs politiques, nous venons de la société civile et la société civile n'a aucune autre identité si c'est ne que la population représentée ", a-t-il affirmé.

Pour sa part, le Chef du Gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, leur a prodigué des conseils et donné quelques orientations pour la réussite de ces assises.

" Il était très réceptif, très attentif à notre message. Il nous a prodigué des conseils et donné des orientations que nous allons suivre pour la réussite de ce grand évènement qui va tracer l'avenir de la province et remettre ces fils et filles ensemble dans la paix. Nous pouvons appeler la population à pouvoir s'unir avec nous, accompagner ce processus qui est le leur surtout se l'approprier", a souligné Joseph Nkinzo.