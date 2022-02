Congo-Kinshasa: Crise de leadership au sein de la CEP/UDPS - Augustin Kabuya insiste sur l'unité et le respect du jeu démocratique

Augustin Kabuya, Secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), est et demeure l'unificateur au sein du parti. Son rôle et ses missions n'ont rien à avoir avec des tirs à boulets rouges ayant empoisonné, depuis un certain temps, le climat entre Jacquemain Shabani et son contradicteur Gédéon Abuka.

Rejetant en bloc, les accusations malveillantes et agissant en vrai gardien du temps, il en appelle, plutôt, à l'ordre, à la discipline ainsi qu'au respect des valeurs de l'Udps. Il l'a dit et répété ce dimanche, depuis Safari Beach, dans l'autre versant Est de Kinshasa, la capitale, au cours d'un entretien vif et sincère avec la presse.

Ni de loin, ni de près, il n'est nullement mêlé à la crise de leadership qui sévit actuellement au niveau de la CEP de l'Udps.

Il reste, néanmoins, attaché au jeu démocratique. C'est d'ailleurs pour cette lutte, que l'Udps, le parti trentagénaire, s'est investi.

Agir autrement, c'est chercher, désespérément à tordre le coup aux principes et à en enfreindre les règles élémentaires qui, pourtant, président à la destinée de l'Udps.

Mani pulite

Augustin Kabuya, mani pulite, entendez-là - l'homme aux mains propres, tout en remettant les clepsydres à l'heure, a précisé, cependant, que les attributions sont fixées, les compétences sont délimitées et que ni le président du parti, ni le secrétaire général n'ont le droit d'interférer, ni le monopole de décision sur l'élection du président de la Commission électorale permanente (CEP).

Pour lui, en effet, les pleins pouvoirs reviennent normalement aux 35 membres de ladite commission, nommés par le président depuis 2018 et qui élisent les membres du directoire de la CEP, structure en charge des questions électorales du parti. " Je ne connais rien de cette affaire, que mes détracteurs cherchent le coupable ailleurs. Et s'ils sont sincères, là où ils avaient déposé leurs cautions et leurs dossiers, c'est là où ils peuvent rentrer demander comment on peut désigner quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'affaire du Secrétaire général, ni du président du parti. Le secrétaire général n'est pas engagé dans l'élection du président de la Commission électorale permanente du parti (... ) l", a déclaré en substance, M. Augustin Kabuya, avant de rappeler, lors de cette même occasion, qu'il a fourni tous les efforts nécessaires pour aplanir les divergences et il continue à plaider pour l'unité du parti.

D'où vient la goutte d'eau qui a débordé le vase ?

Tout découle de l'annonce des dépôts des candidatures des gouverneurs des provinces au sein du parti présidentiel dont, au moins 16 candidatures étaient réceptionnées par le bureau directoire dirigé par Gédéon Abuka, à la place du président "légal", Me Jacquemain Shabani.

De là, à l'impliquer lui dans une affaire d'élection à la CEP alors qu'il n'est, pourtant, pas concerné, relève n'est plus, ni moins que d'une volonté manifeste de nuire. Ce qu'il n'accepte pas. D'ailleurs, il met en garde les fossoyeurs de l'unité du parti parmi ceux qui, à longueur des journées et nuits, cherchent à attiser le feu, à se tenir sur leurs gardes. Car, très bientôt, seuls, les résultats des urnes vont trancher.

Non aux coups d'Etat en RD. Congo !

Revenant sur la tentative d'atteinte à la sûreté de l'Etat dont la tendance serait à provoquer un coup d'Etat en RD. Congo, Augustin Kabuya a condamné fermement, au nom du parti présidentiel, cette pratique "antidémocratique et éhontée.

"L'Union pour la démocratie et le progrès social n'acceptera nullement le recours à la violence pour accéder au pouvoir en RD. Congo", a-t-il prévenu.