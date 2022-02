Congo-Kinshasa: A tout prix !

L'année de tous les rendez-vous. 2023, année ultime, année électorale, année des jeux de la Francophonie, sera très déterminante.

Entre la tenue de ces jeux plusieurs fois reportés et l'organisation par la CENI des meilleures joutes électorales de l'histoire du Congo démocratique à la même année, le pari est grand, mais pas difficile, surtout si l'on y travaille à fond dès à présent, avec beaucoup de volonté et d'abnégation. Ces grands enjeux auront une conséquence directe sur le plan continental et national.

D'où, le Garant du bon fonctionnement des institutions, le 1er des congolais, doit, ipso facto, s'impliquer personnellement pour que tout se passe bien. Les trois derniers cycles électoraux ont tous été contestés. Oui, les résultats de ces élections remis en question par une frange de la population et observateurs tant nationaux qu'internationaux, ont, vraisemblablement, jeté le discrédit sur cette Institution qu'est la Commission électorale nationale indépendante (CENI), considérée comme un organe qui œuvre pour le pouvoir en place. Avec cette nouvelle feuille de route publiée par Kadima, l'incertitude plane et le spectre du glissement est brandi.

C'est vrai. Il est vrai que l'espoir fait vivre. Adolphe Muzito et son compère de Lamuka, le "Président Elu" Martin Fayulu, ne comptent pas abandonner leur projet, celui d'organiser des actions de grandes envergures dans les prochains mois pour exprimer leur désarroi au regard de ce qu'ils qualifient de la politisation de la CENI par les "tireurs de ficelles" du régime en place qui, à les en croire, arrangent la tricherie pour s'éterniser au pouvoir. Les jours et mois à venir, seront décisifs. Nonobstant les grands rendez-vous qui sont devant nous, à l'immédiat, la grève des professeurs persiste.

Tout devrait être fait pour trouver un terrain d'attente entre la République et la crème intellectuelle. Tout devrait, notamment être fait pour le renforcement des mécanismes de lutte contre les antivaleurs dont : la corruption, l'impunité et le clientélisme dans les organes de l'Etat. L'actuel gouvernement devra impérativement prendre les décisions qui vont dans le sens d'améliorer le quotidien de la population notamment, en matières sécuritaires, surtout dans la partie Est du pays, et ce, en attendant le grand pari de 2023.