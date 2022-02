Congo-Kinshasa: Usine du recyclage des bouteilles en plastique - La société OKPLAST convainc la VPM Eve Bazaïba

Bien avant son inauguration par le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, dans les jours à venir, l'usine de recyclage des bouteilles et tant d'autres déchets en plastiques, la Vice-première Ministre, Ministre de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba a visité, jeudi 10 févier 2022, pour se rendre compte de l'impact de la Société Ok plast dans la Ville-province de Kinshasa.

Sous un soleil ardent, Eve Bazaïba a été conduite par le Directeur général de la société OkPlast, Medhi Attieh, dans cette usine qui veut débarrasser la ville de Kinshasa de ses déchets et odeurs qui traite 22 tonnes par jour, avec une ambition d'aller jusqu'à 50 tonnes. Il sied de souligner qu'il y a un investissement de plus de 15 millions de dollars Us. En effet, la VPM Eve Bazaiba a commencé sa visite par la salle de compactage ou de triage, avant de visiter le dépôt des matières, le dépôt des ballons et l'usine proprement dite.

"Je suis venue visiter Kintoko, une filiale de Okplast, c'est dans la partie du recyclage des déchets notamment, les bouteilles en plastique comme nous connaissons que ça fait partie des matières non biodégradables que nous souhaiterions valoriser dans le cadre de l'économie circulaire", a souligné Eve Bazaïba. Et d'ajouter que : "Je me sens très à l'aise dans ce que je m'étais dit que 2022, c'est l'année de l'assainissement du ministère de l'Environnement et du développement durable", précise-t-elle.

Très impressionnée, la VPM Bazaïba a laissé entendre à la presse que : "Je crois que le fruit est mûr, bientôt nous allons le cueillir et l'offrir à la population. Donc, tout ce que je peux dire, la population congolaise devra retenir son souffle. Désormais, tout ce que nous voyons comme scandale dans nos caniveaux, nos rues, concernant les bouteilles en plastiques, nous allons les consommer à travers Kintoko pour les transformer autrement". Elle a insisté pour l'éducation et la sensibilisation de la population. Car, à l'en croire, il faut avoir les gestes environnementaux, des gestes qui sauvent.

"La bouteille que vous jetez, sachez que vous êtes en train de planter la maladie, la dégradation du sol. Donc, nous vous demandons de conserver ces bouteilles. Bientôt avec le système de Kintoko, les ménages auront des sacs pour mettre les plastiques et il y aura des gens qui passeront pour les collecter et les amener ici pour le recyclage. Cela a un coût qui tiendra compte du pouvoir d'achat des ménages", pense-t-elle.

L'usine va-t-elle couvrir toute la RDC ?

Bazaïba croit savoir que le travail est immense. Néanmoins, Kintoko est venu s'implanter. Ce que nous demandons à la population, c'est d'accompagner Kintoko. Ceux qui sont déjà dans la collecte, devront s'activer et aller dans les points de compactage pour vendre leurs bouteilles, conseille-t-elle. La ville est grande, le Congo aussi est grand. Nous aimerions que Kintoko soit représenté dans tout le pays, comme les autres aussi peuvent venir en tenant compte des lois et règlements de la République.

L'usine respecte-t-elle les normes environnementales ? Bazaiba tranche : " Nous n'en sommes pas encore là, mais en termes d'intention, l'usine s'est bien préparée. De la collecte, à la protection de ceux qui travaillent, de la gestion des eaux usées, toutes les machines sont là qui tiennent compte des standards internationaux. L'intention est là. Dès que nous allons lancer l'usine, on donnera la chance à tout le monde de tester cette eau-là ", informe-t-elle. Recycler toutes sortes des matières plastiques, mais également des produits plastiques.

Les révélations de Jérôme Sekana

Le délégué général du Groupe Angel Cosmetic, Jérôme Sekana a, dans une interview accordée à la presse, remercié la VPM Eve Bazaïba pour sa visite. "Nous remercions la VPM qui nous a fait l'honneur de visiter cette usine que nous sommes en train de construire à Kingabwa et qui nous a coûté plus de 15 millions de dollars. L'usine va permettre à la ville de Kinshasa et plus tard à la République, de se débarrasser de tonnes de bouteilles en plastique. Dans notre gamme, nous avons prévu de recycler toutes sortes des matières plastiques, mais également des produits plastiques", dit-il. Il a informé que cette usine va permettre à la ville de Kinshasa de disponibiliser la matière première des embouteilleurs.

On va collecter les bouteilles et les recycler pour en faire d'autres bouteilles. Disons que cette usine est la 2ème en Afrique après celle qui est au Nigeria. "Notre intention était que le Gouvernement central puisse s'intéresser à ce projet. Aujourd'hui, nous ramassons 22 tonnes par jour. Notre intention, c'est de monter en puissance et de débarrasser la ville de Kinshasa d'au moins 50 tonnes par jour. Et là, nous avons 4.000 tonnes déjà disponibles.

C'est peu par rapport à la capacité installée. Nous faisons des essais et nous osons croire que fin mars, le président de la République viendra couper le ruban symbolique", souligne Jérôme Sekana. Mais bien avant, nous allons continuer à déployer les centenaires Kimpoko, jusqu'à 50. Nous allons multiplier les centres de compactages. Mais nous voyons plus loin, nous n'allons seulement pas nous arrêter aux bouteilles plastiques. Très prochainement, nous allons installer des usines pour recycler les sachets, les cartons, les bisons, précise le délégué général du groupe Angel Cosmetic.

Il rappelle qu'Angel est un groupe qui compte plusieurs entreprises dont Palmco et Kintoko. Cette firme citoyenne s'investit dans le social et permet à la population non seulement de vivre dans des très bonnes conditions, mais également de se prendre en charge économiquement.