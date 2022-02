Afrique Centrale: Félix Tshisekedi appelé à honorer l'initiateur du procès - Affaire Ouganda-RDC - Honorius Kisimba Ngoy mérite d'être couronné !

Plus de dix-sept après, la Cour Internationale de Justice a, enfin, reconnu coupable l'Ouganda pour des faits multiples dont des exactions et autres destructions méchantes des biens et pillage des ressources naturelles de la RD. Congo.

L'Ouganda devra ainsi payer à la RD. Congo 325 millions de dollars au titre des dommages et intérêts. Le verdict qui est tombé ce mercredi 9 février 2022, est, faut-il le rappeler, le couronnement d'un long combat dont Me Honorius Kisimba Ngoy, l'un des ses premiers initiateurs a, au fil des années, quitté cette terre des hommes, depuis le 6 juin 2008.

Devoir de mémoire

L'opinion se souviendra à ce sujet qu'en son temps, alors que nombreux des ceux qui se réjouissent aujourd'hui en étaient totalement réfractaires, Honorius Kisimba Ngoy, Ministre de la Justice de cette époque-là, se livra corps et âme, pour lancer ce procès, à la fois, contre l'Ouganda et le Rwanda. Plus tard, comme n'étant pas signataire du Traité créant la CPI, ni d'autres Traités apparentés, le Rwanda fut extrait de ces poursuites.

Mais, il entreprit ses démarches sans relâche, ni acrimonies jusqu'au point de prendre de nombreux risques. Voyages d'avion, plaidoyer et constitution des lobbyings, étiquetage sur la liste noire des congolais engagés dans la lutte acharnée contre l'invasion des armées étrangères sur le sol congolais, privations autres sacrifices personnels ne lui firent guère reculer, ni titiller. Par contre, à lui tout seul, il se donna en rançon et mit son expertise et son expérience au service de la nation congolaise pour le triomphe des intérêts des congolais, plus particulièrement, de ceux des victimes et, même, de la RD. Congo, en tant qu'Etat, dans cette affaire-là contre l'Ouganda.

Aujourd'hui, la mémoire de Me Honorius Kisimba Ngoy mérite d'être honorée, même à titre posthume, pour ses bons et loyaux services rendus à la nation et dont les résultats patents sont là.

Cri du cœur

Un appel est donc lancé aux autorités congolaises actuelles, y compris à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Garant de la nation et du bon fonctionnement des Institutions, d'honorer ce digne fils, initiateur d'un tel procès aux mille risques, et de lui décerner un prix de mérite civique.

Pour l'histoire, un tel geste servirait de modèle et encouragerait tant d'autres congolais épris de paix et qui auraient aussi des initiatives similaires à ne pas lésiner sur les moyens pour s'engager.