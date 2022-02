Tanzanie: Alarme sur l'augmentation des homicides familiaux - Le manque de sens religieux et le détachement des enfants de leurs parents figurent parmi les causes possibles

Dar es Salaam — " Nous avons donné naissance aux enfants des dot.com et de la globalisation. À notre époque, nous étions avec nos parents, nous passions du temps avec eux, nous leur parlions, ils vous racontaient des histoires et vous étiez avec eux. Aujourd'hui, un enfant ne voit pas son père ou sa mère. Au lieu de cela, l'enfant est collé à la télévision et au téléphone portable..... L'enfant ne connaît que la télévision, le téléphone et l'ordinateur. Tout ce que l'enfant apprend provient de ces gadgets", déclare le père Methodius Kilaini, évêque de Bukoba, qui cherche une explication à la récente vague de violence familiale en Tanzanie.

Certains des cas rapportés par les médias tanzaniens concernaient un homme de 24 ans de la région d'Arusha soupçonné d'avoir tué sa mère après une dispute, dont le corps a été caché dans une fosse septique ; début janvier, la police du Kilimandjaro a signalé qu'une fille avait tué sa mère biologique afin d'hériter du bien familial; fin janvier, la police de Mbeya a arrêté un homme soupçonné d'avoir tué son père.

En essayant de comprendre les causes de ces actes horribles, certains psychologues ont également cité la perte du sens religieux de la part de la jeune génération. Un avis partagé par le père Pambo Martini, de l'ordre de Saint-Benoît de l'abbaye du Saint-Esprit, à Mvimwa, selon lequel les Tanzaniens doivent revenir à la prière, renforcer la foi, enseigner la justice et restaurer les liens sociaux et familiaux. "Aujourd'hui, les parents sont étrangers à leurs enfants et les enfants sont étrangers à leurs parents", affirme le prêtre, qui dénonce également l'addiction aux bains de sang qui se répand dans la société. "Nous sommes arrivés au point où un annonceur de radio ou de télévision rapporte, comme si de rien n'était, la nouvelle d'un père qui a massacré sa femme et ses enfants. Nous devons nous préoccuper de cette mauvaise situation, sinon quelque chose de pire arrivera à notre société", conclut-il.