Congo-Kinshasa: Présumé détournements des fonds au ministre de la Santé - L'UG PDSS réagit au rapport de l'IGF

L'Unité de gestion du programme de développement du système de santé (UG PDSS) a réfuté les allégation s de détournement des fonds porter contre elle par l'inspection générale des finances dans son récent rapport. Elle a souligné, notamment, des dépenses sans justificatifs de l'ordre de plus de sept millions de dollars américains pour le financement IDA en 2021.

" Nous réaffirmons que pour l'essentiel de ces dépenses (pour plus de 4 millions de USD) les pièces originales existent et sont disponibles dans les Etablissements publics en province. Certaines dépenses (pour plus de 2 millions de USD sont enregistrées dans notre comptabilité comme avances à justifier au moment du passage de la mission de l'IGF. Professionnellement, l'IGF comme nous savons que l'on ne fournit pas des justificatives pour des comptes d'avances ", réagit l'UG PDSS.

Dans son rapport, l'IGF a dénoncé également l'utilisation des justificatifs en doublons, évoquant notamment le cas d'une dépense de l'Etablissement Unité publique (EUP) Bandundu d'environ 20 000 USD comptabilisée doublement au journal des banques.

A ce sujet, l'UG PDSS dit avoir fait le même constat lors de ses contrôles internes de routine et a mis en place un mécanisme visant à récupérer le montant doublement payé sur le prochain payement prévu dans le PTBA 2022.

A propos de " vols récurrents des biens du projet dans les établissements d'utilité publique (EUP) des divisions provinciales de santé mais non suivis des sanctions " à Mongala, Haut-Lomami, Bandundu et Katanga, l'UG PDSS renseigne que l'inventaire en cours va faire l'état de lieux de cette situation et mobilisera après constat de l'IGS pour identifier les coupables et proposer les sanctions par les personnes habilitées.