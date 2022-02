Congo-Kinshasa: Tshopo - Radio Bondeko d'Isangi en difficultés de fonctionnement

La radio Bondeko émettant du territoire d'Isangi dans la province de la Tshopo éprouve des difficultés de fonctionnement. Elle l'a fait savoir à l'occasion de la journée mondiale de la radio, célébrée dimanche 13 février.

Radio Bondeko d'Isangi est un média catholique, qui est axée sur les questions de proximité. Elle compte sept journalistes (4 hommes et 3 femmes). Son directeur, Joseph Bassay, rapporte que les problèmes que connaît son média sont pluriels, mais le plus criant demeure le manque d'électricité et de la prise en charge du personnel :

" Le fait qu'on utilise le groupe électrogène, on a un temps très réduit. On émet à peine pendant 4 heures par jour, parce qu'il faut acheter du carburant. Par moment, le groupe tombe aussi en panne, surtout en ce qui concerne la maintenance. On a besoin de former, par exemple, parce que si un matériel tombe en panne ici il faut qu'on amène ça à Kisangani. Alors, ça c'est vraiment une difficulté pour nous. "

Il ajoute que la formation des journalistes est également un autre défi que la radio peine à relever dans un environnement comme celui-ci, où il n'existe pas d'école pour ce métier. Il en appelle aux personnes de bonne volonté pour que les temps d'antenne soient prolongés :

" C'est la radio qui relaie, supplée les réseaux de communication. Pour nous, si nous pouvons émettre pendant longtemps, nous aiderons cette communauté à se former, à sécuriser cette radio-là comme leur moyen de communication d'abord parce que c'est à travers cette radio qu'on appelle les gens à venir aux réunions, mobilise les écoles, que la vaccination si les gens adhèrent c'est à cause du travail que la radio fait... "

Dans la province de la Tshopo, 24 radios communautaires sont opérationnelles, dont 12 dans la ville de Kisangani. Elles travaillent dans des conditions difficiles.