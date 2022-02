Afrique Centrale: Orientation nouvelle ( ON)/ Rentrée politique pour "une nouvelle orientation socio-politique pour le Gabon"

Beaucoup de Gabonais aspirent au changement et surtout à l'alternance au sommet de l'Etat. C'est un des objectifs d' Orientation Nouvelle( ON), nouveau parti dans l'échiquier politique gabonais qui a effectué sa rentrée ce samedi 12 février à Libreville. C'est autour de son Premier Vice Président, Georges Alain Moubogha Boulanga que les hommes, femmes, jeunes, acteurs de la société civile sont venus communier avec les partisans de cette nouvelle formation politique.

Nouveau parti dans l'échiquier politique gabonais, Orientation Nouvelle(ON) vient d'effectuer officiellement rentrée politique tout en rendant hommage à ses leaders dont Sosthène Orphé Lendjedi Ibola, Chef du parti. A en croire Georges Alain Moubogha Boulanga, Premier Vice-Président du parti, "Nous entrons dans une nouvelle ère, je le crois ! Il nous faut des Gabonais nouveaux, des Gabonais réformés, transformés dans leur mentalité et habitudes. Des Gabonais nouveaux qui mettent de côté l'égoïsme, le tribalisme, les partis pris, pour élever la nation au-dessus de toute autre considération".

Orientation Nouvelle, aux dires de son Premier Vice-Président, Georges Alain Moubogha Boulanga, est une démarcation d'avec tout ce qui a été fait en politique jusqu'à maintenant. "C'est un style de vie à adopter. Il s'agit d'hommes et de femmes de tout âge, de toute classe sociale, de toute provenance qui acceptent de se transformer, de rompre avec les habitudes du passé et se distinguer par la mentalité, les valeurs qui les qualifient pour l'essor vers la félicité de notre nation" fait-il savoir. Et de poursuivre que cette nouvelle formation politique Orientation se veut être la réponse positive des Gabonais à la destinée providentielle qui leur est offerte.

Le Premier Vice-Président a fait savoir que le Gabon traverse une crise spirituelle. "Parce que nous avons tout bonnement décidé de marcher au quotidien sans Dieu, de diriger la nation sans la crainte de Dieu. Nous sommes maintenant au bord d'un précipice dont la profondeur est insoupçonnée" justifie t-il.

Il explique que la politique dans son sens originel, pas celle vécue au quotidien, et par laquelle bon nombre de citoyens sont formatés, stéréotypés, embrigadés même pour plusieurs... la politique... la vraie, "je veux dire, est une expression de l'amour, en ce sens qu'elle vise la justice sociale, l'équité dans la répartition des richesses entre les citoyens, la cohésion et la paix entre eux. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour !" .

Georges Alain Moubogha Boulanga n'a pas manqué de souligner que le Gabon est un bon pays, mais les cœurs sont mauvais. En parcourant les quartiers, dira-il "nous constatons avec désolation, des hommes et des femmes meurtris, désabusés, abusés à maintes reprises par les politiciens de tout bord, les hommes de pouvoir et d'influence de toutes sphères. Nous rencontrons des hommes pleins de ressentiments, trahis, piétinés, las de leurs conditions existentielles, qui ont du mal à croire encore en un lendemain meilleur !".Pour Orientation Nouvelle, l'heure a sonné, celle du changement, celle de l'alternance au sommet de l'Etat et surtout, celle de renouveler la classe politique .