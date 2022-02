Gabon: LAMBARENE - Olam pour une collaboration préventive face aux accidents de la route ?

La question des accidents de la route, provoqués par les déversements des huiles en provenance des différentes entreprises de production locales, interpellent la société gabonaise. Récemment sur la nationale, dans la province Moyen-Ogooué, un membre du gouvernement avait été victime d'un terrible accident qui serait causé par ces déversements d'huile. Ce qui par la suite, avait poussé les autorités provinciales, en tête duquel, le Gouverneur Barnabé Mbangalivoua, à taper du poing sur la table. Elles avaient réuni les responsables des entreprises locales de production d'huile " afin de mettre un terme à ce phénomène ".

Elles sont nombreuses, ces entreprises industrielles qui produisent des huiles dans différentes localités de la province du Moyen-Ogooué, en l'occurrence d'Olam Palm et GSEZ. Tous réunis dans une même salle à Lambaréné par responsables de ladite province, et entourés des corps de sécurités et de défenses, les patrons des entreprises précitées ont été exposés face à la situation qui prévaut. Au regard des échanges entre les parties, les faits semblent pointer du doigt accusateur à l'endroit des responsables de l'entreprise accueillant le plus grand nombre d'employés dans la province, le groupe Olam Palm.

Interrogé par les hommes des médias, le Vice-président d'Olam Palm, Vijeth Shetty, se défend et admet ne pas se reconnaitre dans les faits qui sont reprochés à l'entreprise dont il est en partie responsable. Il fera d'ailleurs savoir qu' " on a déjà une équipe qui y travaille afin de déterminer qui sont véritablement les vrais coupables de ce qui a été à l'origine du dernier accident survenu sur la voie ". Il a également préconisé et invité toutes les entreprises, les autorités locales pour " qu'ensemble, nous puissions fédérer nos efforts afin que des solutions soient trouvées pour éviter d'éventuelles catastrophes ".

Olam Palm, cette entreprise citoyenne faut-il le rappeler, est le premier employeur de la province du Moyen-Ogooué. Elle milite pour la santé des populations, la construction des dispensaires et l'accompagnement didactique des structures scolaires et administratives. Au-delà de ce qui précède, cette entreprise citoyenne pose plus que des actes sociaux qui concourent au bien-être des populations.