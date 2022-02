Afrique Centrale: PME Gabon/GREENTEC - Signature d'un accord de partenariat

le Ministère des PME gabonaises et Greentec Capital ont signé un accord de partenariat le vendredi 11 février. Cette signature s'est faite entre le ministre en charge du Commerce, de l'Industrie et des PME, Hugues Mbadinga Madiya et Erick Yong, CEO Greentec Capital Partners, leader Allemand dans l'investissement des startups africaines. Ce partenariat entre les deux parties s'inscrit dans le cadre du renforcement et le développement de l'écosystème entrepreneurial gabonais.

L'accord de partenariat est signé. Le Ministère du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, et de l'Industrie du Gabon et Greentec Capital Partners, leader Allemand dans l'investissement des startups africaines, se sont accordés. Ce partenariat vient renforcer et participer au développement de l'écosystème selon le membre du gouvernement gabonais Hugues Mbadinga Madiya. Aussi, précise t-il, que cet accord a pour objectif, de relancer les activités des PME dans le pays.

La vision commune, explique le ministre, est de fluidifier l'accès à l'information et d'augmenter le volume des capitaux en direction de l'écosystème gabonais des PME. "Pour ce faire, nous en appelons aux acteurs clés gabonais qui œuvrent en ce sens et leur proposons de nous rejoindre et de collaborer à mutualiser chaque proposition de valeur pour accompagner les entreprises gabonaise vers la réussite" lance Hugues Mbadinga Madiya.

Pour Erick Yong CEO Greentec Capital Partners, ce partenariat est bénéfique pour les Petites et Moyennes Entreprises gabonaises. Selon lui, il va apporter, primo, la montée en compétence des entrepreneurs et de leur écosystème de soutien. Secundo, la transformation digitale et tertio, l'accès au financement

En collaboration avec les acteurs de l'écosystème gabonais, GreenTec Capital accompagnera la structuration du programme et les partenaires pour le faire aboutir dans les meilleures conditions.