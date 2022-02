Maroc: Les expositions de photographies au MMVI se prolongent jusqu'au printemps

Rabat — Les trois expositions de photographies actuellement au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) sont prolongées jusqu'au printemps, suite au succès rencontré auprès du public, a annoncé lundi la Fondation nationale des musées (FNM).

"L'exposition du grand photographe français et figure majeure du XXème siècle, Henri Cartier-Bresson, sera prolongée jusqu'au 30 avril 2022 et permettra au plus grand nombre de voir ou revoir les photos les plus emblématiques de celui qu'on surnomme "L'œil du siècle", a indiqué la FNM dans un communiqué.

L'exposition "L'Afrique vue par ses photographes, de Malick Sidibé à nos jours", qui rend hommage à l'artiste malien et à toute une génération de jeunes photographes de la scène africaine contemporaine, se prolonge, quant à elle jusqu'au 30 mai 2022, l'occasion de découvrir deux parcours distincts qui interrogent l'avenir du continent africain, ajoute la même source.

Outre les deux expositions d'Henri Cartier-Bresson et Malick Sidibé, une troisième intitulée "De Rage et de Désir, Le cœur battant des hommes" de Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault restera au MMVI jusqu'au 30 mai 2022 également.

"Les photos monumentales du photographe français, accompagnées des textes de l'autrice, racontent, en images chargées de symbolisme, l'histoire des hommes et leur nature profonde", poursuit la FNM.

En prolongeant ces expositions, la FNM et le MMVI confirment, une fois de plus, "une volonté de s'ouvrir à d'autres expressions artistiques en permettant au public de découvrir des œuvres majeures de l'art du 20ème siècle", conclut-on.