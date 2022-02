Gabon: Lancement du projet "Citoyennes engagées"

Financé par l'Union européenne, en partenariat avec Brainforest, Agir ensemble pour les droits humains, Initiative Développement et le Réseau Femme lève-toi, le projet "Citoyennes engagées" a été officiellement lancé ce samedi 12 février 2022 à Libreville. Le lancement s'est effectué en présence de la Ministre des Affaires sociales, Prisca Koho, de l'Ambassadeur de l'UE pour le Gabon, Rosario Bento Pais, de Nathalie Zemo Afoua et d'autres Femmes leaders des associations gabonaises.

Le projet "Citoyennes engagées" vise principalement à contribuer à la réduction des inégalités femmes-hommes et de renforcer le pouvoir d'agir des femmes au Gabon. Ce projet, financé par l'Union européenne, a été officiellement lancé le week-end écoulé à Libreville, en présence de Prisca Koho Nlend, Rosario Bento Pais respectivement, Ministre des Affaires sociales et Ambassadeur de l'UE pour le Gabon. Le membre du gouvernement, tout en saluant l'initiative, appelle les femmes de prendre leurs responsabilités, celles de promouvoir et de défendre leurs droits, ceux des femmes. Aussi, souhaite t-elle que ce projet touche les femmes de l'intérieur du pays, surtout celles des zones rurales.

Pour la cheffe de la diplomatie européenne au Gabon, l'Union européenne reste aux cotés des femmes gabonaises pour leur combat, pour leurs droits. Comme la ministre Prisca Koho Nlend, Rosario Bento Pais insiste qu'il est très important que le projet "Citoyennes engagées" qui vise principalement à contribuer à la réduction des inégalités femmes-hommes et de renforcer le pouvoir d'agir des femmes au Gabon, touche les femmes de l'intérieur du pays. "Les femmes rurales sont elles aussi victimes des discriminations sociales. Elles ont aussi le droit d'être informées, former et accompagner". Elle poursuit ses propos en soutenant qu' "une femme autonome est un gage d'un foyer heureux , d'une communauté paisible, d'une nation stable et épanouie".

Nathalie Zemo Afoua, Présidente du Réseau Femme lève-toi ( ReFLeT) a rappelé à des fins utiles que le Gabon a pris un certain nombre d'engagements sur le plan international pour garantir le respect de la dignité humaine et l'égalité entre tous les citoyens. Et d'affirmer que la scolarisation des filles et le renforcement en septembre dernier du cadre législatif constituent des avancées certaines au Gabon.

"Comment favoriser dans notre pays des perceptions et un environnement qui amènent le plus grand nombre à prendre conscience que la femme est un être humain à part entière , doté de compétences, d'aspirations, en droit d'exprimer ses ambitions, détentrice de droits et, comme tout autre, en droit de les faire respecter ?" s'interroge t-elle. Là est toute l'équation. "Un défi majeur pour notre société est de réussir cette irrémédiable avancée vers l'égalité femmes-hommes, tout en préservant l'identité culturelle qui fait la richesse de chaque personne, de chaque peuple" fait-elle savoir.

Il faut toutefois aussi rappeler à des fins utiles, que l'objetif de ce projet vise à contribuer à lutter contre les inégalités femmes-hommes et renforcer le pouvoir d'agir des femmes au Gabon. Il s'agit aussi de mobiliser et renforcer une sélection d'acteurs clés capables de promouvoir et de défendre les droits des femmes.