Algérie: ETUSA - ouverture de 8 nouvelles lignes pour désenclaver les nouveaux quartiers d'habitation de la capitale

L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a ouvert huit (8) nouvelles lignes pour désenclaver les nouveaux quartiers d'habitation de la capitale, a indiqué dimanche une responsable de l'établissement.

Lors d'une audition par la commission des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence du directeur général de l'ETUSA, la directrice de la planification au sein de l'établissement public a précisé que l'ouverture de huit nouvelles lignes dans la capitale "s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'ETUSA visant à répondre à la demande croissante des voyageurs, notamment après les différentes opérations de relogement des habitants".

Sur ces huit (8) nouvelles lignes, quatre (4) relient les nouveaux quartiers d'habitation aux gares ferroviaires de "Tessala El-Merdja" et de "Sidi Abdallah Université", a-t-elle fait savoir.

La responsable a, à cette occasion, rappelé que le réseau de transport urbain et suburbain couvrait plus de 3000 km (aller-retour), s'étendant à l'est jusqu'à Reghaïa, à l'ouest jusqu'à Zeralda et au sud jusqu'à Sidi Moussa et Ouled Chebel, avec 122 lignes, 1.200 arrêts et 27 gares.

Abordant la formation, l'intervenante a indiqué que l'entreprise œuvrait à ce que chaque travailleur obtienne un stage de formation au moins une fois dans l'année, en sus de l'organisation d'autres stages pour l'obtention du certificat de formation professionnelle.

La responsable a annoncé par ailleurs le lancement officiel du nouveau site web de l'entreprise, évoquant le projet du "bus intelligent" équipé d'un système audio-visuel qui permet aux passagers d'obtenir des informations sur l'itinéraire du trajet, d'annoncer la prochaine station et les stations restantes et les messages de sensibilisation et les informations générales.

La Directrice de la planification a par ailleurs rappelé les efforts de l'entreprise dans le développement de l'application "ETUSA MOB" sur le téléphone portable pour une meilleure qualité de services.

Au terme de la présentation, les membres de la Commission des transports et des télécommunications ont salué les efforts consentis par l'entreprise, notamment concernant la mise à disposition de bus spéciaux au profit des personnes aux besoins spécifiques, proposant la généralisation de l'idée.

Selon le communiqué de l'APN, les membres de la Commission ont appelé à augmenter le nombre de lignes de transport dans la capitale, le renforcement du parc avec de nouveaux bus, ainsi que l'amélioration des conditions sociales des travailleurs de l'entreprise.