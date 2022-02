Congo-Brazzaville: Ministère de la Santé publique - des détournements de fonds signalés

D'après un rapport transmis au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention par l'Inspection générale des finances, quatre programmes sont à la base de détournements de plusieurs millions des dollars américains.

A la demande du ministre de la Santé, l'Inspection générale des finaces a procédé, depuis quelques mois, au contrôle des différents programmes et directions du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Tenant à la transparence et à l'orthodoxie financière des fonds publics affectés pour la réalisation des différents projets de son département, le Dr Jean-Jacques Mbungani avait, dès son arrivée à la tête de ce portefeuille en avril 202, invité l'inspecteur général des finances, Jules Alingete, à auditer plus de cinquante programmes et directions. Pour ce travail, plus de trente inspecteurs avaient été déployés.

Ayant été officiellement informé des conclusions de ce rapport à la veille de sa mission dans la province du Sud-Ubangi, le ministre Jean-Jacques Mbungani ne pourra l'examiner qu'à son retour, en attendant que la lumière soit faite sur ce dossier au niveau des instances judiciaires.