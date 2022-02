Congo-Brazzaville: Mouvement citoyen - Les Indignés renforcent leurs capacités

Le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (MISS-RDC) a tenu, du 10 au 13 février dans la ville de Moanda, au Kongo central, un séminaire d'auto-évaluation. Au-delà de l'organisation structurelle de ce mouvement, ce séminaire a permis une évaluation sans complaisance de la situation sécuritaire dans le pays.

L'occasion a été donnée au MISS-RDC de renforcer les capacités de ses membres et de projeter des nouvelles actions de pression pour amener à une paix totale et durable dans le pays.

Plusieurs résolutions ont été adoptées au terme du séminaire parmi lesquelles, au niveau du mouvement lui-même, le renforcement des capacités des membres, des animateurs de la coordination nationale ainsi que des représentations à travers le pays. Les participants ont également prôné la mise en place des mécanismes d'autofinancement et de mobilisation de fonds, pour accélérer les actions de terrain.

S'agissant de la situation sécuritaire, ils ont recommandé d'actionner les mécanismes pacifiques de sécurisation populaire, en faveur de la population vivant dans les villages et zones insécurisées ; le renforcement des partenariats avec d'autres associations et mouvements citoyens, en vue d'accentuer la pression auprès des autorités politico-militaires, pour qu'elles maintiennent les opérations d'offensive et de neutralisation des milices et groupes rebelles pour le retour d'une paix totale, ainsi que la multiplication des actions de plaidoyer et de lobbying pour une justice réparatrice, des accords bilatéraux et multilatéraux crédibles et sains ainsi que le respect de la souveraineté nationale.