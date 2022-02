Afrique: Mini sommet quadripartite d'Oyo - Les opérations militaires conjointes RDC-Ouganda passées au crible

Les chefs d'État du Congo-Kinshasa, Félix Tshisekedi; du Congo-Brazzaville, Denis Sassou N'Guesso; de l'Ouganda, Yoweri Museveni; et du Togo, Faure Gnassingbé Eyadéma, se sont retrouvés le 12 février à Oyo, dans le département de la Cuvette.

Pendant près de trois heures, les quatre chefs d'Etat ont abordé des questions d'actualité sur l'Afrique centrale, rapporte la cellule de communication de la présidence de la République démocratique du Congo (RDC). Au terme de la rencontre, un communiqué final en quinze points a été publié. Il en ressort que c'est à l'initiative du président Denis Sassou N'Guesso que la rencontre a eu lieu à Oyo, en République du Congo.

" Les échanges entre les quatre chefs d'État ont porté essentiellement sur la situation politique et sécuritaire dans les régions des Grands Lacs d'Afrique centrale et d'Afrique de l'ouest ", précise le communiqué. " A cet égard, ils ont longuement évoqué les opérations conjointes que mènent les armées de l'Ouganda et de la RDC dans la partie Est de ce dernier pays, visant à éradiquer les rebelles des Forces démocratiques ADF, Musulm Tabliq Movement, MTN, et les autres forces négatives qui menacent la paix et la stabilité dans ces deux pays ", apprend-on.

Le communiqué souligne, par ailleurs, combien les quatre chefs d'État se sont réjouis des succès déjà remportés par les Forces armées congolaises et ougandaises et se sont, une fois de plus, félicités de la mutualisation des forces de la RDC et de l'Ouganda pour les opérations militaires conjointes engagées entre les deux pays, initiative qualifiée, au demeurant, de " salvatrice ".

En ce qui concerne la situation dans les Grands Lacs, les quatre chefs d'Etat ont salué et encouragé la démarche conjointe amorcée par les gouvernements de l'Ouganda et du Rwanda en vue de l'ouverture effective de leurs frontières communes, permettant ainsi la libre circulation des personnes et des biens, tout en appuyant la volonté de l'Ouganda et du Rwanda " de résoudre par les seuls moyens politiques et diplomatiques les différends pouvant subvenir dans leurs relations bilatérales ".

Bien entendu, ils ont saisi l'occasion pour exprimer l'intérêt qu'ils portent à la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération qui en est à sa dixième rencontre. C'est au cours des assises prévues le 24 février, à Kinshasa, que la RDC prendra la présidence rotative de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs.

Autres situations évoquées

Les autres points abordés ont porté sur la Centrafrique avec la méditation angolaise assurée par le président Joao Gonçalves Lourenço, les changements qui s'opèrent dans les pays d'Afrique de l'ouest avec des changements anticonstitutionnels au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, la situation politique en Libye sous la médiation du président Denis Sassou N'Guesso et les retombées de la conférence de Glasgow sur le changement climatique.

" Les quatre chefs d'État ont convenu de se voir régulièrement et de renforcer ainsi leur cadre de concertation sur les questions politiques et sécuritaires, régionales et internationales ", conclut le communiqué final signé le 12 février.

Notons qu'avant la distribution du communiqué final, la quadripartite s'est muée en tripartite Tshisekedi-Sassou-Eyadema d'une demi-heure, et en bipartite Tshisekedi-Museveni de plus d'une heure. Il est à noter que c'est par l'aéroport d'Olombo à quelques kilomères d'Oyo, ville située sur la berge de la rivière Alima au nord de la République du Congo, que le président Félix Tshisekedi est arrivé sur le site, accueilli à sa descente d'avion par le président Denis Sassou N'Guesso qui l'a raccompagné à son retour à Kinshasa dans la soirée.

Pour rappel, Félix Tshisekedi est depuis le 19 janvier dernier président en exercice de la Communauté Économiques des États d'Afrique centrale.