Congo-Brazzaville: Education - Des travaux dirigés gratuits pour des élèves en classe d'examen

Le président de la plateforme Diata-Château d'eau Innovation, Alban Kaky, a lancé le 12 février, pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, la campagne des travaux dirigés(TD) gratuits pour les élèves en classe d'examen.

Initiée depuis 2016, la prise en charge des candidats aux examens d'Etat est une manière non seulement de bien les préparer afin d'augmenter le nombres d'admis, mais aussi de permettre à tous les apprenants, sans discrimination, de bien assimiler les cours. Ouverts à tous les candidats au baccalauréat, pour un premier temps, ces cours supplémentaires se déroulent chaque samedi et dimanche à l'école Anne-Benoîte.

En présence des représentants des dirigeants du premier arrondissement, Makélékelé, des parents d'élèves, des membres de l'Association Diata-Château Innovation et des bénéficiaires de cette initiative, Alban Kaky a expliqué le contexte de ce projet qui s'inscrit dans le cadre du développement communautaire.

Selon lui, les enseignants ont été sélectionnés par rapport à leur performance et ils ne percevront qu'une partie du montant normal des travaux dirigés. " Nous voulons susciter, puis inculquer l'esprit d'entraide chez les enfants. Le taux d'admission aux examens d'Etat avait baissé dans nos quartiers ces dernières années. Depuis que nous avons lancé ce projet, il y a plus d'admis et nous en sommes fiers ", a expliqué Alban Kaky.

Le président de Diata-Château Innovation a ajouté que cette initiative est particulière du fait qu'elle sera strictement suivie puis évaluée. Les élèves bénéficieront aussi des séances de networking sur l'entrepreneuriat et l'orientation académique. Ceux ayant déjà débuté les cours ont promis de rester assidus durant toute la campagne des TD. Ils ont invité leurs amis à remplir les fiches d'inscription. " C'est la deuxième fois que je vais passer le baccalauréat. L'année dernière, j'avais du mal à comprendre les cours de français et de philosophie en classe. Actuellement, je me sens en avance grâce à ces TD ", a signifié une élève du lycée Savorgnan-de-Brazza.

Les parents également ont salué cette initiative qui vise à améliorer le taux de réussite des élèves tout en marquant, par ricochet, le développement de la communauté.

Notons que les élèves en classe de CM2 bénéficient déjà, dans certaines zones de Diata et Château d'Eau, des TD gratuits, dispensés par les enseignants proches de leur habitation. Les autres catégories d'élèves ainsi que les parents qui souhaitent bénéficier des cours du soir auront la réponse à leurs demandes dans les prochains jours.