Congo-Brazzaville: Emploi - L'ACPE préoccupée par l'amélioration de la qualité de ses services

La nouvelle équipe dirigeante de l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) a assuré ses partenaires de sa volonté à rétablir la relation de confiance qui existe entre les deux parties en améliorant la qualité de ses services qui s'est considérablement détériorée.

" Il s'est produit un problème d'ordre interne et structurel qui affecte effectivement la qualité de nos services. Elle s'est détériorée. Cela a été constaté à travers la réaction de nos partenaires qui sont les représentants des employeurs. Le nouveau directeur général a estimé que la confiance devrait être établie entre l'ACPE et les partenaires qui sont les employeurs ", a expliqué Christian Bouanga, directeur des Affaires juridiques et de la règlementation du contentieux à l'ACPE.

Pour prétendre relever ce défi, l'ACPE s'est mise à l'écoute en initiant, le 11 février, une rencontre avec les directeurs des ressources humaines des sociétés installées au Congo. L'objectif a été de recueillir les doléances ainsi que les recommandations des entreprises en vue de l'amélioration de la qualité de ses services aux usagers.

L'initiative a été saluée par les représentants des entreprises, notamment les directeurs des ressources humaines puisqu'elle leur a permis de présenter les maux qui entravent le bon fonctionnement de l'ACPE. Les doléances des partenaires se résument, entre autres, à la léthargie dans le traitement des dossiers urgents comme les contrats d'embauche, le retard dans la délivrance des récépissés et la publication tardive des offres d'emploi, le coût élevé de la carte de travail ainsi que l'exigence faite à un expert étranger dont la mission est d'installer un équipement d'avoir l'autorisation provisoire d'emploi sans oublier les contrôles et les pénalités imposées aux entreprises ...

L'ACPE a pris acte de toutes ces faiblesses en précisant, par ailleurs, qu'il y a une organisation réelle mise en place pour pourvoir réagir efficacement. " L'idée c'est de ramener le plus simplement la délivrance des récépissés. Nous voulons que le temps des traitements soit très court, une journée. Par exemple, que la personne qui a fait son inscription le matin reçoive son récépissé dans les heures qui suivent ", a souligné la direction de l'ACPE.

Pointée également du doigt sur la question des offres publiées en retard qui peut porter préjudices aux usagers qui souhaiteraient postuler, la nouvelle équipe dirigeante compte réagir plus efficacement pour que les entreprises ne soient pas indexées à cause des offres qui arrivent à échéance. Pour répondre aux attentes de ses partenaires sur le paiement des petits montants à la Banque postale du Congo , l'ACPE a assuré mettre en place une application qui faciliterait leur paiement.

L'agence a, en revanche, justifié l'augmentation du prix de la carte du travail, laquelle est passée de 500 à 10500 FCFA par sa volonté de moderniser ses services. Les premières cartes, a-t-elle précisé, ne permettait pas de faire une traçabilité des employeurs. Elle l'a obligée à créer un système qui permettrait désormais de suivre la carrière des employés à travers le premier numéro de la carte du travail qui lui est délivré.

Le directeur général, reconnaissant que l'ACPE est le régulateur du marché de l'emploi, a précisé que le contrôle sera mieux encadré et mieux organisé. Selon lui, le but premier de cette agence n'est pas de rechercher les pénalités mais plutôt de faciliter le marché de l'emploi, faire en sorte que les entreprises recrutent le maximum des Congolais. " Nous voulons que l'ACPE ne soit pas un organe de contrôle. Si nous nous portons uniquement sur le contrôle, nous ne sommes pas partenaires. C'est vous qui créez les emplois, vous qui recrutez les Congolais et nous voulons vous accompagner, faciliter leur recrutement. Nous avons une grande réflexion engagée depuis janvier pour voir comment faciliter l'emploi des Congolais. Vous verrez très rapidement les résultats de cette reflexion ", a commenté Wilfrid Bitsy, le nouveau directeur de l'ACPE.