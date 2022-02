Congo-Kinshasa: Diplomatie - Le nouvel ambassadeur de la RDC en Belgique désormais installé

Nommé en octobre 2021, Christian Ndongala Nkuku est désormais opérationnel, après avoir présenté ses lettres de créance au roi Philippe de Belgique, le 9 février, en même temps que les ambassadeurs de Pologne, du Timor-Leste et de Djibouti.

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nommait par ordonnance présidentielle du 22 octobre 2021, Christian Ndongala Nkuku comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo (RDC) près le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et mission auprès de l'Union européenne.

Christian Ndongala Nkuku est titulaire d'un doctorat en sociologie du développement de l'université de Lille ; d'un master en sciences politiques, spécialité politique internationale et européenne, de l'université de Lille ; ainsi que d'un diplôme d'économie et d'un DES en coopération internationale et développement économique de l'université Libre de Bruxelles.

Il est professeur à l'université de Kinshasa et maître de conférences à l'université de Lille 2. Le 6 février 2017, il a soutenu une thèse de doctorat en sociologie, à l'université de Lille 1, intitulée " Réinsertion sociale et trajectoires d'enfants de la rue à Kinshasa ". Cette thèse était consacrée à la réinsertion sociale et à la stratégie de survie des enfants de la rue à Kinshasa, " à travers leurs pratiques d'entrées et de sorties de ces institutions. "

L'ambassade de la RDC en Belgique était dirigée par le chargé d'affaires, Paul-Crispin Kakhozi Bin-Bulongo.