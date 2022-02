Congo-Brazzaville: Devoir de mémoire - Lancement imminent des travaux de viabilisation et de sécurisation du mausolée Joseph-Kassa-Vubu

Le mausolée recouvrant les restes du premier président de la République, Joseph Kasa-Vubu, est en passe d'être réhabilité, après plusieurs années d'abandon.

La décision ressort de la quarantième réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République présidée, le 11 févier dernier par visioconférence, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La remise en état du lieu où repose pour l'éternité l'âme du premier chef d'Etat du Congo indépendant résulte d'un constat amer, celui de l'état piteux dans lequel se retrouve aujourd'hui ce site mortuaire.

Situé à 17 km de la cité de Tshela, précisément dans le village Lukamba Mbemba, en province du Kongo central, le mausolée Joseph-Kasa-Vubu, dans son état actuel, est sans commune mesure avec la dimension intellectuelle, politique et sociale de l'illustre disparu. Préoccupé par cet état des choses et surtout par devoir de mémoire, le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris l'option de viabiliser et de sécuriser ce site, afin d'en faire " un lieu de recueillement et de tourisme historique ".

Dans sa traditionnelle communication aux membres du gouvernement, le garant de la nation a fait part de son projet de rendre ce mausolée accessible, attractif et accueillant. Aussi, des instructions claires ont-elles été données au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, afin de réaliser, en collaboration avec le gouverneur intérimaire de la province du Kongo central, les travaux nécessaires de génie civil pour la viabilisation et la sécurisation de la dernière demeure d'un des pères de l'indépendance du pays.

Le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a, par ailleurs, souhaité que le gouvernement, à travers la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, se concerte avec la famille de l'illustre disparu pour envisager la création d'un musée privé et familial dédié au feu président Kasa-Vubu.