Gambie: La Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC) déclare que la station secondaire de Bijilo est saturée

Le Chef des Relations Publiques de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC) a déclaré que la station secondaire de la compagnie à Bijilo est saturée et ne pourra plus fonctionner 24 heures sur 24. La Compagnie a donc été obligée de construire une station secondaire à Jabang.

Mr Pierre Sylva a fait cette déclaration à la presse lors d'une visite guidée Jeudi sur les sites des deux stations secondaires de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC) dans la région de West Coast.

" Nous avons tenu à faire visiter à nos amis de la presse les deux stations secondaires de Bijilo et Jabang car nous voulions leur montrer les travaux effectués en vue de décongestionner ces deux stations secondaires " a-t-il déclaré.

Mr Benedict Jarju, le manager de la Qualité, de la Transmission et de la Distribution, a déclaré que la station secondaire de Bijilo est l'un des sept centres de ravitaillement du réseau de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC). " Ce lieu est le centre névralgique responsable de la distribution de l'électricité aux différents secteurs du réseau de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC). L'électricité qui est produite est transmise aux sept centres de ravitaillement et ensuite distribuée à la population générale. "

Mr Jarju a ajouté que la station de Bijilo a une capacité limite de 15 mégawatts. Raison pour laquelle la nouvelle station secondaire de Jabang a été construite.

" Compte tenu de l'état de saturation de la station de Bijilo, nous avons transféré des charges électriques de Bijilo à la centrale électrique de Kotu. Deux lignes de transmission sont interconnectées. Si vous faites une analyse comparative de la centrale électrique de Kotu et de la station secondaire de Bijilo, vous vous rendrez compte que plusieurs volumes de charge électrique de Bijilo ont été transférés à la centrale électrique de Kotu. Mais malgré ce transfert de charges, il nous reste encore des charges électriques que nous devons distribuer car la station secondaire de Bijilo a dépassé ses limites. "

Mr Jarju a expliqué que la station secondaire de Bijilo compte quatre techniciens. Nous avons un technicien qui s'occupe des problèmes d'eau, d'électricité et des forages et nous avons un autre qui s'occupe de la maintenance dans les hôtels localisés dans les environs de la Sénégambie. Le troisième technicien s'occupe de la maintenance dans les hôtels à Tranquil et à Brusubi.

