Ile Maurice: Récompense │ Varun Nunkoo - "Rs 150 000, c'est vite englouti"

Varun Nunkoo a reçu un chèque de Rs 150 000 du ministère des Arts et du patrimoine culturel, fin janvier, pour sa contribution à l'industrie du film mauricien. Il a plusieurs courts-métrages à son actif. Fin juillet 2021, il avait signé son premier long-métrage, Geet Gawai - A Cultural Legacy.

Mais que compte-t-il faire de cet argent ? "Ces Rs 150 000 sont déjà dépensées. Cela ne suffit pas, c'est vite englouti. Le budget de mes films provient pour la plupart de ma poche. Pour un court-métrage, il faut au minimum Rs 100 000 si on a les équipements. Pour un longmétrage tel que Geet Gawai - A Cultural Legacy, le budget était de Rs 1,6 million et j'ai obtenu 50 % de cette somme du National Arts Fund. Les 50 % restant sont sortis de ma poche. Les Rs 150 000 du ministère ont comblé un peu ce que j'ai dépensé." Il compte cependant remercier les artistes et techniciens ayant travaillé avec lui au cours d'un dîner.

À cause du confinement, "j'ai dû arrêter les tournages", confie-til. Il en a profité pour présenter ses films dans des festivals internationaux.

Entre décembre 2021 et janvier 2022, Geet Gawai - A Cultural Legacy, The Truth - The Evolution of Gandhi et Life is a karma ont obtenu neuf récompenses. Notamment au Jaipur International Film Festival. The Truth - The Evolution of Gandhi est sorti premier dans la catégorie War and Peace où 2 300 films de 88 pays étaient en lice, souligne Varun Nunkoo.

Habitué des trophées nationaux - il en détient 25 -, Varun Nunkoo se dit heureux que son travail soit reconnu désormais à l'international. Le jeune réalisateur regrette toutefois que sa demande de soutien pour se rendre à un festival en Inde n'ait pas eu de réponse positive. "Cela aurait l'occasion de côtoyer des opérateurs à l'international."

Si Varun Nunkoo a bien d'autres projets de films, "avec le Covid-19, les sponsors se font rares. Pour bénéficier de nouveau du National Arts Fund il faut attendre deux ans. Le ministère devrait revoit ce critère", conclut-il.