Ile Maurice: Accident à Argy, Flacq - Vicky Jugun succombe à ses blessures 13 jours après

Il avait été victime d'un accident de la route le 29 janvier. Vicky Jugun, 28 ans, un habitant de Quatre-Cocos, a succombé à ses blessures le vendredi 11 février.

Le jeune homme était sur la motocyclette que pilotait son ami Oodesh Heerlall, 37 ans, qui habite la même localité, lorsque le deux-roues est entré en collision avec un minibus sur la route principale d'Argy, Flacq. Oodesh Heerlall était décédé le même jour alors que Vicky Jugun, grièvement blessé, avait été admis à l'hôpital Dr Bruno Cheong.

Ses proches gardaient l'espoir qu'il allait pouvoir s'en sortir. "Il avait subi une intervention. Il avait été blessé à la jambe, au bras et sur le corps. Nous n'avons pas pu lui parler et nous ne voulions pas le fatiguer non plus car il avait besoin de repos", confie le frère aîné de Vicky Jugun. La famille dit ignorer où le jeune homme et son ami se rendaient. Issu d'une fratrie de sept enfants, Vicky Jugun est décrit par ses proches comme quelqu'un de gentil et serviable. Il exerçait comme technicien de surface dans un établissement hôtelier.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste, le Dr Prem Chamane, a attribué le décès de Vicky Jugun à un "shock due to abdominal injuries". C'est vers 4 h 30 du matin que la police de Flacq est arrivée sur les lieux de l'accident. Selon les informations recueillies par les enquêteurs, la motocyclette sortait de Flacq et se dirigeait vers Isidore-Rose quand elle a changé de voie, percutant de plein fouet le minibus, qui circulait en sens inverse. Le chauffeur du véhicule, un habitant de Dagotière, âgé de 35 ans, a été testé négatif à l'alcootest. Il répond d'une accusation provisoire d'homicide involontaire.