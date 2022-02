Ile Maurice: Appartements de la NHDC - Un jugement relance les débats sur les constructions illégales

Jameel Bhatoo, président du Neighbourhood Watch Alpha Complex, de la résidence La Concorde, invite les autorités à se pencher sur le problème des constructions illégales. Il se demande si ce phénomène n'est pas un signal qu'il faut revoir le fonctionnement des syndics dans les résidences de la National Housing Development Corporation (NHDC).

Le nouvel acquéreur d'un appartement faisant partie d'un des blocs situés dans la résidence contiguë au supermarché Winners et à la station de police de Camp-Levieux allait commettre l'erreur de remplacer une structure en tôle d'une varangue déjà en place, qui était dans un état défectueux et qui permettait à l'eau pluviale de pénétrer dans la maison. Lorsqu'il a été dénoncé par un de ses voisins, la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill n'a pas tardé à dépêcher sur le terrain ses inspecteurs. Résultat : un procès a été instruit contre le propriétaire. L'argument qu'il a tenté de soutenir, selon lequel il n'est pas celui qui est à l'origine de la construction illégale, n'a pas pesé lourd devant la cour. Il a été condamné à payer une amende de Rs 5 000 en sus des frais de l'affaire au coût de Rs 100. La cour lui donne un délai d'un mois pour démolir la structure en tôle de même qu'un escalier aménagé il y a dix ans par l'ancien propriétaire pour avoir accès à son appartement qui se trouve au premier étage.

Remise en question

"Je vais faire appel, soutient Valérie L'Entêté, car la cour a jugé cette affaire sur les faits que la municipalité lui a présentés. Dans une lettre, l'ancien propriétaire a affirmé que je n'ai pas initié cette construction. Sa destruction risque de provoquer des dégâts énormes aux structures qui ne m'appartiennent pas. Vous tournez à gauche et à droite dans cette résidence de la NHDC, il y a des constructions illégales partout. J'ai l'impression que les propriétaires de ces constructions illégales n'ont pas été inquiétés. Certaines de ces constructions, à quelques pas du poste de police de Camp-Levieux, mettent en danger les propriétaires et les membres du public. Et ces constructions illégales continuent de plus belle. Mon argument selon lequel que j'ai hérité d'un bâtiment ainsi construit n'a pas été retenu. Je vais devoir faire détruire les structures concernées alors que des châteaux aménagés illégalement brillent de toutes les couleurs."

Le phénomène de construction illégale et sauvage à la vue de tous dans les appartements construits par la NHDC est un sujet qui préoccupe les membres du Neighbourhood Watch Alpha Complex (NWAC) de la résidence construite dans les années 90 par la société sud-africaine Stock & Stock. Vendredi, lors de la première réunion de l'année de ce groupe très actif sur le terrain, le sujet était à l'ordre du jour. "Les autorités doivent se remettre en question et se pencher sérieusement sur les séquelles de ces actes illégaux. C'est un problème qui demande une grande réflexion de l'État et de la société civile. N'est-il pas temps que les autorités arrivent à régler le problème de syndics dans les différentes résidences aménagées par la NHDC ?" avance Jameel Bhatoo, président du groupe. Le point de vue de la municipalité n'a pu être recueilli, les appels et les messages laissés sur le téléphone de David Utile, maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, n'ont pas eu de suite.