Ile Maurice: Questions à Shakeel Mohamed - "Le PTr s'aligne sur ma position"

interview

Votre posture, très agressive, face à Roshi Bhadain sur Radio Plus vendredi a surpris plus d'un alors que vous êtes de l'opposition. Pourquoi ?

Nous avons un adversaire commun. C'est le gouvernement qui doit partir pour que le pays puisse respirer. Cependant, je refuse que nous utilisions des moyens déloyaux et malhonnêtes pour faire partir ce gouvernement. Il faut dire la vérité au public. Roshi Bhadain est venu dire une demivérité sur la loi pour le registre électoral. C'est ça mon problème. Je suis un idéaliste, c'est mon défaut. Quand il affirme que je défends le commissaire électoral parce qu'il est mon cousin, il vient dire que malgré ma longue expérience dans le barreau et qu'en dépit de mes quatre élections, je ne peux pas avoir une opinion sur ce sujet. La Cour suprême partage la même opinion que moi. C'est son langage qui me dégoûte.

D'ailleurs, nous ne pouvons pas accéder au pouvoir pour répéter les mêmes erreurs sous l'actuel système. Il ne faut pas juste changer de Premier ministre. Il ne faut pas juste critiquer pour faire partir le gouvernement. Il faut venir avec des idées pour améliorer le système. Il faut offrir une alternance crédible à la population. C'est mon combat. Il est temps de changer la façon de faire.

Il peut aussi avoir son opinion...

Ce qui m'a choqué, c'est qu'il a essayé de mettre la division entre Reza Uteem et moi lorsqu'il était acculé. Pour moi, le poste au sein d'un gouvernement n'est pas important. Qui sera le Premier ministre et son adjoint, c'est aussi peu important. Le plus important, c'est le pays. Il faut lui préparer un projet de société pour les prochaines cinquante années. D'ailleurs, ce qui m'a aussi dérangé, c'est qu'il vient dire à la radio que je suis en retrait politique à cause de Reza Uteem. Roshi Bhadain est au courant de la véritable raison qui m'a poussé à prendre du recul.

Il m'a obligé à dévoiler à la radio de quoi souffre mon père qui est alité. Désormais, c'est moi qui m'occupe de son étude d'avocats. Je suis encore plus triste qu'il n'ait même pas pris la peine de demander les nouvelles de mon père qui était son mentor et qui l'a défendu gratuitement dans plusieurs cas. Le pays a beaucoup de politiciens. Roshi est celui qui excelle le mieux et il a beaucoup d'énergie et il veut aider le pays, mais c'est sa façon de faire qui dérange. Il a qu'une idée en tête, c'est de se faire élire alors que moi j'ai envie de régler les maux qui frappent ce pays. Tout combat doit être fait à la loyale. Il ne faut pas dire des choses qui risquent de faire perdre toute crédibilité à l'opposition.

Est-ce que vos propos reflètent la position du PTr ?

Le PTr s'aligne sur ma position. Le leader du parti est au courant de ce que je dis puisque je suis en constante communication avec lui. Il ne faut pas oublier que j'étais ministre et chef de file du parti. La direction du PTr est tout le temps au courant ce que je dis. Quand je parle en mon nom personnel, je le fais savoir. Ce n'est pas à Roshi Bhadain de dire ce que le PTr doit faire.

Les membres du PTr et ses partisans n'ont pas oublié sa participation dans l'arrestation de nos amis du parti. Bon, il aurait pu s'excuser pour dire qu'il était dans l'erreur. Ça arrive à tout le monde. Il n'a pas voulu s'excuser, mais qu'il ne raconte pas des choses inexactes sur l'amendement de la loi en 2016 régissant le registre électoral.

Vous serez obligé de travailler avec lui dans l'éventualité d'une alliance entre le PTr et l'entente de l'Espoir...

Je demeure ferme dans mes convictions. D'ailleurs, celui qui a trahi une fois, trahira encore. Je campe sur mes positions. Quand nous communiquons avec la population, il faut lui dire la vérité. Pour le PTr, Roshi Bhadain est une "hot potato" que le MMM et l'entente de l'Espoir doivent gérer. Il a insulté Navin Ramgoolam. Comment rester tranquille face à ces insultes ? Le respect va dans les deux sens.

On dit que des émissaires proches de Rakesh Gooljaury vous ont contacté pour rejoindre le MSM. Est-ce vrai ?

Non ! Not even in my wildest dream, I will dare to do that! Ils n'oseront jamais me contacter. En revanche, je sais que d'autres personnes "vendables" ont été contactées pour rejoindre le MSM. Je n'ai pas la qualité de Roshi Bhadain qui avait embrassé les mains de Pravind Jugnauth pour ensuite le vilipender. Je suis fier d'être un membre du PTr. J'ai le soutien de mon parti. Les membres du MSM font circuler ces rumeurs car il n'est pas dans leur intérêt que je demeure au sein du PTr. Même au sein de l'opposition, quelques-uns souhaitent qui je quitte le PTr.

Est-ce que ces personnes vendables sont au sein du PTr ?

Rappelez-moi le nom du dernier député qui a quitté le PTr pour le gouvernement ? Ce ne sont pas des députés du PTr. Ce n'est pas au PTr. Avant que vous ne me parliez de Pratibha Bholah, elle n'est pas une députée. D'ailleurs, c'est une MSM qui était venue au PTr.