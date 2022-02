Ile Maurice: Saint-Valentin - La fête de l'amour et de l'amitié vue par nos jeunes

Aujourd'hui, 14 février, on fête la Saint-Valentin, communément appelée la Fête de l'amour. Célébrée dans plusieurs pays, cette date est le jour pour dévoiler ses sentiments, dire ce que l'on a sur le coeur. Au cours de ces dernières années, la Saint-Valentin, qui se résumait à un "je t'aime", a évolué en évènement commercial. Que pensent les jeunes de cette fête ? On donne la parole à deux meilleures amies, âgées de 14 ans.

Kelly Dussoye, habitante de Grand-Baie, scolarisée en Grade 8 à BPS Fatima

C'est quoi pour toi cette fête ?

La Saint-Valentin est le jour qui est particulièrement consacré à l'amour et à l'amitié. Elle se fête dans presque tous les pays.

La nouvelle génération parle beaucoup de "crush". C'est quoi ?

Le mot "crush" fait plutôt référence à un sentiment passager, une personne pour laquelle on éprouve du désir ou une attirance.

Peut-on aussi célébrer l'amitié en ce jour spécial ?

Il y a tant de façons d'aimer que l'on ne sait pas parfois comment aimer mais maintenant je peux l'avouer : la plus belle façon d'aimer et le plus beau des sentiments c'est l'amitié. C'est toujours la façon la plus sincère d'aimer et celle qui dure le plus longtemps. Il faut juste aimer simplement et du fond du coeur.

Alena Augustin, c'est votre meilleure amie et vous ne le cachez pas. Parlez-nous de votre relation.

Oui, ma meilleure amie est Alena. Je la considère comme une soeur. Je l'ai rencontrée, il y a quatre ans, sous l'arbre de notre école. C'était pendant la classe d'éducation physique. Depuis ce jour, nous sommes inséparables. C'est aussi grâce à notre amie Kyara que j'ai rencontré Alena. Je suis fière de l'avoir comme amie.

Alena Augustin, habitante de Trou-aux-Biches, scolarisée en Grade 8 à l'école BPS Fatima

Pour toi, c'est quoi cette fête ?

C'est une fête où les couples profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des fleurs, en particulier des roses rouges, symbole de la passion.

Dans le langage des jeunes, on parle beaucoup de "crush". C'est quoi ?

Un "crush" est un terme familier pour désigner des sentiments souvent ressentis par les jeunes au cours de leur enfance et de leur adolescence.

À tes yeux, cette fête peut aussi être l'occasion de célébrer l'amitié ?

Un/une ami(e) est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. J'ai une amie qui s'appelle Kelly et on est dans la même classe. Nous nous sommes rencontrées il y a quatre ans sous un arbre à l'école. Nous sommes très proches et même si des personnes sont jalouses de notre amitié, nous allons continuer à nous aimer. On est toujours là l'une pour l'autre. Et en ce jour si spécial, je veux lui dire à quel point je l'aime et que j'ai de la chance de l'avoir comme ma meilleure amie.

Les origines de la fête

Valentin de Terni était un moine qui vivait à Rome au 3e siècle. C'était il y a 1 700 ans ! À cette époque, l'Empire romain était dirigé par l'empereur Claude II. Celui-ci avait besoin d'hommes pour combattre les peuples ennemis. Pour parvenir à ses fins, il a décidé d'interdire le mariage pour éviter que les hommes ne restent auprès de leurs femmes au lieu de partir au combat. Valentin trouvait que l'amour était tellement important qu'il a désobéi et a décidé de marier les couples en secret. Quand la chose fut découverte, Valentin a été emprisonné. C'est dans les geôles de Rome qu'il a rencontré Julia, la fille du gardien de la prison et il en est tombé très amoureux. Elle était aveugle. L'histoire raconte qu'il lui aurait rendu la vue. L'empereur a fait torturer Valentin et l'a mis à mort. Il mourut décapité le 14 février 268 et fut canonisé (déclaré Saint) par la suite.

Pourquoi fête-t-on les amoureux ce jour-là ?

Comme Valentin a été exécuté un 14 février, on lui rend hommage annuellement à cette date. Petit à petit, cet hommage a évolué. Autrefois, les amoureux s'écrivaient des poèmes ou s'envoyaient des lettres d'amour. Aujourd'hui, les couples s'offrent des fleurs, des cadeaux et s'invitent au restaurant, dans plusieurs pays.

Comment est-elle fêtée ailleurs ?

L'amour n'a pas de frontières et la fête s'est vite propagée dans le monde. Dans la plupart des pays d'Europe d'origine chrétienne, les amoureux profitent du 14 février pour se dire ou se redire leurs sentiments. En Italie, ils s'offrent des petits biscuits appelés baci, qui signifie baisers.

Aux États-Unis, il est courant d'envoyer des déclarations d'amour à plusieurs personnes, juste pour manifester sa tendresse ou son amitié. Ce jour-là, les élèves du primaire écrivent une petite lettre gentille à leur maîtresse.

Cette fête d'origine chrétienne est célébrée même en Asie. Au Japon, par exemple, la tradition veut que les femmes offrent des chocolats aux hommes qu'elles aiment. En échange, ils doivent leur offrir un cadeau, un mois plus tard, le 14 mars.

Dis "je t'aime" en différentes langues !

En japonais : Aisheturu

En italien : Ti amo

En espagnol : Te quiero

En allemand : Ich liebe dich

En russe : я люблю тебя, qui se prononce : ya-oublyou-tibya

En anglais : I love you

En portugais : Amo-te

En occitan : T'aimi

En breton : Da garout a ran

En ch'ti : J't'ai ker

En grec : σε αγαπώ, qui se prononce : sé agapo

En néerlandais, langue parlée aux Pays Bas et en Belgique : Ik houd van jou.