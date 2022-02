Ile Maurice: Alix le Juge - Réfugiée dans les derniers sanctuaires

Respirer alors que l'on étouffe derrière les masques. Respirer alors qu'il faut continuer à vivre avec des barrières sanitaires. Respirer alors que les espaces de nature préservée rapetissent. Alix le Juge lance une invitation. Une injonction même. Se tourner vers les îlots, ces derniers sanctuaires. Elle expose la série Far worlds à la galerie Imaaya à Phoenix.

Tout part d'une sortie en mer avec la Mauritius Wildlife Foundation (MWF), fin 2021. "Je suis très touchée par tout ce que fait la MWF. C'est phénoménal", confie Alix le Juge. "Pour la MWF, les îlots autour de Maurice sont comme des canots de sauvetage, des arches de Noé. C'est très beau comme symbole."

Comme l'artiste aime les métaphores, elle a vu dans ces sanctuaires terrestres des miroirs des sanctuaires que conservés à l'intérieur de nous. "Je montre à la fois des paysages intérieurs et des paysages extérieurs. Quand on va bien, on fait du bien autour de soi. Les mondes lointains se rejoignent, dans l'amitié, les bons sentiments, la collaboration."

Lire le témoignage d'astronautes touchés en regardant la terre de l'espace fait partie des éléments qui ont nourri la série que propose Alix le Juge. "Ils ont raconté à quel point la Terre leur a semblé fragile, comme une petite bulle de savon, toute belle avec ses couleurs. De l'espace, on ne voit pas les détails, il n'y a pas de frontières." C'est dans cet esprit que l'artiste a voulu montrer les îles, vues de loin. "D'un bateau, on voit aussi leur précarité, leur petitesse." L'exposition se compose également d'une série où la mer prend toute la place.

Autre volet, celui des ambiances, dont celle de l'île aux Aigrettes "en fin de journée. C'est très intense, dense, riche, avec une lumière tamisée". Avec une "impression de marcher dans un vieux monde". On longe l'îlot Darné. Son grand silence. Ses grands arbres, la sensation, explique Alix le Juge, que c'est "la dernière des forêts." Un autre tableau nous rapproche de l'îlot Marianne, "qui est comme un petit bijou". La composition joue sur les reflets turquoise de l'eau. "Cet endroit est tout petit mais étincelant."

Toute cette beauté n'est pas sans tristesse pour l'artiste. Le tableau "le plus noir" de l'exposition s'intitule Requiem pour la Terre. "La Terre est en détresse. C'est presque comme lui dire au revoir, les ombres arrivent"., Ombres qui s'amoncellent quand Alix le Juge peint les zones humides du site Ramsar de Pointe-d'Esny. "J'ai exagéré l'eau dans le tableau. En réalité, il y a un projet de construction juste à côté de ce site Ramsar, c'est assez choquant."

La réalisation des oeuvres rassemblées dans Far worlds a commencé pendant le premier confinement, "quand le monde était paisible. Cela a changé beaucoup de choses pour beaucoup de personnes". Qu'est-ce que cela a changé artistiquement pour Alix le Juge ? "J'avais le droit de prendre le temps. On ne pouvait rien faire d'autre. La Nature a pu respirer à ce moment-là."

Respiration pour reprendre des forces. Alix le Juge consacre une série à l'énergie "pure" de la mer. Au milieu : un tableau représentant les vagues à perte de vue, dans les couleurs sépia pour en saisir l'intemporalité.

Alix le Juge, qui a poussé loin son exploration de l'abstrait, revient dans cette exposition à des sujets traités de façon plus figurative. "C'est dans les ambiances que je m'exprime le mieux", reconnaît-elle. "Mais quand le sujet est aussi important, il faut qu'il soit reconnaissable."

L'exposition regroupe des tableaux et plusieurs dessins au crayon réalisés sur place.

Ce qu'en dit la galeriste

Charlie d'Hotman, qui a navigué dans la série Far worlds et présidé à l'accrochage, explique : "J'ai l'impression qu'Alix le Juge a eu envie d'aller vraiment au bout pour chaque oeuvre. Dans tous les tableaux, on a la sensation d'être dans l'eau, alors que d'habitude la perspective est de la terre. C'est une autre dimension, avec la sensation qu'on est en train de flotter, de légèreté. Même si ce n'était pas prévu comme ça, après tout le tourbillon du cyclone, on retrouve le calme. Il y a 21 oeuvres accrochées, mais une trentaine en tout."