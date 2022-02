Ile Maurice: Covid-19 - Après Johnson & Johnson, Moderna représente-t-il un risque pour les jeunes ?

L'alerte a été lancée dès juin 2021 en Europe et aux États-Unis... Le ministère de la Santé à Maurice n'en a pas tenu compte.

En novembre 2021, l'express. fr faisait état "des résultats d'une vaste étude menée par la structure Epi-Phare" qui ont conduit la Haute autorité de santé en France (HAS) à déconseiller le recours au vaccin Moderna pour les moins de 30 ans. Sur son site, la HAS affirme ainsi que "les résultats de l'étude de pharmaco-épidémiologie (étude mise en oeuvre par le GIS EPI-PHARE) montrent que la vaccination contre le Covid-19 par les vaccins à ARNm Spikevax (Moderna) à 100 μg et Comirnaty (Pfizer) augmente globalement le risque de myocardite et péricardite dans les 7 jours suivant la vaccination chez les personnes âgées de 12 à 50 ans...

L'association de risque de myocardite apparaît plus marquée chez les hommes de moins de 30 ans en particulier au décours (NdlR, au déclin) de la deuxième dose de Spikevax." Même si "plusieurs études conduites en conditions réelles d'utilisation tendent à montrer une efficacité vaccinale supérieure pour Spikevax (100 μg) par rapport à Comirnaty, confortant l'intérêt de ce vaccin chez les patients à risque de forme grave de Covid-19".

Efficacité vaccinale supérieure pour Moderna (et Janssen) mais avec des risques accrus de myocardite et de péricardite ? Cet article de l'express.fr rappelait que "les pays nordiques à l'instar de la Suède, la Norvège ou encore la Finlande, ont suspendu en octobre ce vaccin contre le Covid-19 chez les hommes de moins de 30 ans. Dès juin 2021, les autorités sanitaires américaines avaient pointé un lien "probable" entre les vaccins de Pfizer et de Moderna et de rares cas d'inflammations au niveau du coeur chez des adolescents et de jeunes adultes".

En Suisse également, "les moins de 30 ans sont dorénavant appelés à privilégier le vaccin de Biontech/Pfizer à celui de Moderna". L'Allemagne a elle aussi fait la même recommandation en novembre 2021. En France, "étant donné que la France vaccine davantage avec le produit Pfizer que Moderna, le nombre de myocardites ou de péricardites que l'on a reste extrêmement faible" soulignait le Pr Mathieu Molimard, chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux en octobre 2021 à l'express.fr. Il semble donc clair que la France préfère Pfizer à Moderna, dès 2021.

Mais pourquoi ce pays ami nous a-t-il offert ces 200 000 doses de Moderna, reçues en janvier 2022 ? La France a-t-elle au moins prévenu le ministère mauricien de la Santé qu'il existait un risque pour les moins de 30 ans de l'utilisation du vaccin Moderna comme booster dose ?

Délai de 6 mois et demi-dose

Même si les Français ne l'ont pas fait, le gouvernement mauricien en était-il au courant ? Sollicité, un haut placé du gouvernement mauricien a écouté nos questions en promettant de revenir vers nous. Mais il ne l'a pas fait.

Le 8 février, le ministère de la Santé avait affirmé que le Moderna pourrait être administré aux Mauriciens âgés de 18 à 39 ans à la place du vaccin Johnson & Johnson. Ceux qui ont reçu leur deuxième dose de Covaxin, Covishield/ AstraZeneca, Sinopharm, Spoutnik V et la première dose du vaccin Johnson & Johnson, il y a quatre mois, peuvent désormais être vaccinés avec le vaccin Moderna. Le comité national de vaccination a également décidé que Moderna sera administré en première dose ou en dose de rappel aux patients hospitalisés âgés de 18 à 39 ans dans les cinq hôpitaux régionaux.

De plus, vu probablement "l'efficacité accrue" de Moderna, "la HAS a également recommandé de respecter un délai minimal de six mois entre la primovaccination complète et l'administration d'une dose de rappel qui doit se faire par un vaccin à ARNm, quels que soient les vaccins administrés en primovaccination". Et à Maurice ? Le délai est de quatre mois seulement. Pourquoi ? On n'a pas la réponse.

En France, même si Moderna est utilisé avec les jeunes, il est recommandé de l'utiliser "avec la dose de 50 μg (microgramme) chez des sujets âgés de 30 ans ou plus, primovaccinés avec d'autres vaccins". Encore une fois, on voulait poser la question à notre interlocuteur du gouvernement pour savoir quelle est la dose utilisée à Maurice...

Le Dr Vasantrao Gujadhur, l'ancien directeur de la Santé, s'était demandé, dans l'express du 10 février, pourquoi les autorités font le contraire de ce qui se pratique à l'étranger.

Le coût des vaccins

Rs 7,5 milliards de produits médicaux ont été importés rien que pendant les neuf premiers mois de 2021. Les vaccins ont coûté, selon Statitics Mauritius, Rs 154 millions, et proviennent de la Suisse, France et des États-Unis. Il semble évident que le paiement pour les autres vaccins, en provenance par exemple de l'Inde, de la Chine ou la Russie, n'est pas inclus dans le rapport, on ne sait pourquoi. Peut-être que le paiement n'a pas encore été effectué, ou alors c'est classifié ailleurs ou autrement, dans un souci de "transparence" ?

Il est certain en tout cas que les dons constituent une infime partie des vaccins utilisés. Vu les risques inhérents constatés maintenant avec les vaccins et surtout le nombre de décès même parmi les vaccinés, on est en droit de se demander si tous ces milliards ne servent pas à autre chose que de protéger la population ? D'autant que ces achats sont parfois effectués dans des conditions opaques comme dans le cas de Pack & Blister et plus récemment du Molnupiravir. Même si l'on nous dit que les importations de vaccins se font "G to G", c'est-à-dire entre gouvernements, il n'est pas clair combien a été dépensé en tout.

La fameuse immunité collective ne semble plus d'actualité depuis l'apparition des variants. Peut-être une prochaine question au gouvernement nous renseignera un peu plus, même si l'opposition semble en peu frileuse sur le dossier de vaccins.