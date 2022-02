Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Lupopo domine Dauphin noir, Etoile du Kivu bat L'Shi Sport, RCK accroche Kuya

Souvent battu par Dauphin noir, le FC Saint-Eloi Lupopo a cassé ce signe du sort en battant, le 12 février à Lubumbashi, le club de Goma, au terme d'un match piège, après la victoire d'Etoile du Kivu sur Lubumbashi Sport.

La 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) se poursuit avec des rencontres, malgré le non respect de chronologie des journées dû aux contraintes de déplacement de certains clubs d'une ville à une autre. Le 12 février au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, la formation locale du FC Saint-Eloi Lupopo a arraché une victoire utile d'un but à zéro, face à l'AS Dauphin noir de Goma. C'est le nouvel attaquant du club transfuge du Daring Club Motema Pembe et de V.Club, Jean-Marc Makusu, qui a délivré les " Soviets " du piège en marquant l'unique but de la partie à la 65e mn, au terme d'une partie assez disputée.

En fait, le club du Nord Kivu a souvent été une bête noire des Cheminots de Lubumbashi et ce match se présentait comme un piège. L'entraîneur de Dauphin noir, John Birindwa, l'avait dit en conférence de presse d'avant-match. " J'ai toujours eu la chance de gagner contre Lupopo : sur six confrontations, j'ai gagné quatre fois, pour une défaite et un match nul, ce qui est un avantage pour moi. Ce n'est pas l'occasion d'y mettre de l'orgueil, on est donc ambitieux et c'est positif... ", déclarait-il la veille du match. Ce succès permet à Lupopo d'atteindre la barre de quarante points, égalant l'AS V.Club. Les deux équipes sont donc deuxièmes au classement derrière l'ogre Mazembe.

Le même samedi sur la même aire de jeu en première rencontre, l'Etoile du Kivu de Bukavu s'est imposée face au club local de Lubumbashi Sport par 2-1. Elvis Nadila a signé le doublé pour le club de Bukavu entraîné depuis peu par l'ancien attaquant international Kona Ngole, aux 37e et 75e mn. Prince Tshal, buteur maison des Kamikazes lushois, a eu le temps de réduire le score pour Lubumbashi Sport à l'heure de jeu. Cette équipe est bloquée à seize points. Pour une première dans la cour des grands du football congolais, Etoile du Kivu joue parfaitement son maintien, avec désormais seize points en dix-sept matches.

Dans un match disputé le13 février au au Centre Kurara Mpova, à Kinshasa, l'AC Kuya Sport et le Racing Club de Kinshasa (RCK) se sont accrochés 1-1. Merlin Kapela Mpongo a ouvert la marque pour Kuya Sport à la 28e mn, avant l'égalisation de Sungu Malonda pour RCK à la 90+3e mn, tirant son club d'une défaite certaine. Toutefois, RCK demeure dernière au classement avec quatre points seulement glanés en treize matches disputés.

Notons que c'est le quatrième résultat d'égalité enregistré par Kuya Sport (deux buts partout contre DCMP, encore deux buts partout contre Bazano et un but partout contre Renaissance du Congo). Promu cette saison dans l'élite du football national, l'AC Kuya Sport du président Jeannot Binanu compte quinze points en seize sorties, jouant bien son maintien. Cette équipe a récemment perdu son entraîneur adjoint, Lama Nuni, décédé lors du voyage dans le Grand Katanga pour d'autres rencontres du championnat national.

Rappelons ici la victoire, le 10 février au stade Dominique-Diur de Kolwezi, de l'US Panda B52 de Likasi face au club local d'AS Simba par 2-1. Les joueurs du coach Idalgo Kalala ont marqué dès la première minute par le biais de Grâce Kasongo, avant le second but de Séraphin Kalonji avant la fin du deuxième quart d'heure de la partie. Youssouf a réduit l'écart à la 78e mn pour AS Simba qui est avant dernier au classement avec onze points au terme de dix-sept rencontres. L'US Panda dispose de quinze points en quinze sorties.