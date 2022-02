Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les radios communautaires jouent un grand rôle dans la pacification à Butembo-Beni (UNPC)

Le président de l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC)/Butembo, Amuri Rashidi Kasongo a indiqué que les radios communautaires jouent un grand rôle dans la pacification de la région de Butembo-Beni.

Il a fait cette déclaration dimanche 13 février à l'occasion de la journée mondiale de la radio.

Pour Amuri Rashidi Kasongo, ces radios luttent également contre la désinformation, cela, en dépit des difficultés auxquelles elles font face :

" Dans un tel environnement, la radio revêt une importance capitale pour la population, par ce que c'est l'organe de presse le plus utilisé et le plus écouté, mais non seulement pour les autorités de faire passer leurs messages, mais aussi pour la population de faire part de ce qu'elle traverse comme situation au quotidien. Nous sommes dans un environnement où ça tire n'importe quand, et lorsqu'il y a une attaque, les gens, en plus d'avoir leurs téléphones, ils ont les postes récepteurs à côté. C'est à partir de la radio qu'ils sont informés et peuvent vaquer leurs occupations ".

Il a cependant appelé ces médias à proposer à leur public de l'originalité dans le contenu :

" C'est dans cette ville où nous avons un nombre élevé des médias, mais des radios qui fonctionnent avec beaucoup de difficultés. Nous insistons dans la plupart des cas lorsque nous parlons de cette prolifération, c'est le contenu. En plus d'avoir beaucoup de médias, mais quel est le contenu que nous donnons aux termes de programmes, quelle est la particularité de chaque media, c'est à ce niveau que nous avons encore du mal à avoir des médias qui se démarquent d'autres ".