Sénégal: Revendications des enseignants - L'Etat propose 69 milliards de FCfa

Près de 69 milliards de FCfa ! C'est le montant que le Gouvernement du Sénégal s'engage à décaisser pour satisfaire les revendications des enseignants prises en charge sur 7 propositions. Il a donné à ces derniers un délai d'une semaine pour apprécier l'offre au terme d'une négociation tenue le samedi 12 février, à Dakar, avec le G7 (Groupe des syndicats d'enseignants les plus représentatifs).

Après la rencontre avortée du 3 février dernier, le Gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants membres du G7 se sont encore réunis le samedi 12 février pour trouver une solution définitive à la crise scolaire. Le Gouvernement était représenté à cette rencontre tenue à huis clos, à Dakar, par Samba Sy, Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, Mamadou Talla, Ministre de l'Éducation nationale, Mariama Sarr, Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public et Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Finances et du Budget.

Face à la délégation du G 7 (Groupe le plus représentatif des syndicats d'enseignants), le Gouvernement a fait une kyrielle de propositions pour faire revenir le calme dans le milieu scolaire, a déclaré Abdoulaye Daouda Diallo, son porte-parole, à l'issue de la rencontre.

Selon M. Diallo, c'est près de 69 milliards de FCfa qui seront débloqués sous peu par l'Etat du Sénégal pour prendre en compte les revendications des enseignants que le Gouvernement a résumées autour de 8 propositions. Il s'agit de la défiscalisation à 100% de l'indemnité de logement, du relèvement de l'indemnité d'enseignement de 50 à 60 %, de l'augmentation de 100% de la prime scolaire. L'Etat a décidé de mettre au moins 75.000 FCfa de plus sur l'indemnité de contrôle et d'encadrement, a ajouté le Ministre des Finances et du Budget.

Last but not least, l'Etat, d'après toujours Abdoulaye Daouda Diallo, propose aussi le relèvement de l'indemnité de recherche documentaire, l'institution d'une indemnité administrative scolaire et l'augmentation de 5% du point d'indice salariale.

" Ces propositions viennent s'ajouter aux efforts déjà importants qui ont été faits par le Gouvernement dans le sens de la satisfaction du protocole d'accords qui a été signé en 2014 ", a déclaré le Ministre des Finances et du Budget. Il a rappelé qu'entre 2015 et 2018, plus de 171 milliards de FCfa ont été dégagés par l'Etat pour améliorer les traitements financiers des enseignants en plus de mesures d'ordre général que le Président de la République avait décidé de mettre en place pour tous les fonctionnaires de l'Etat.

A en croire Abdoulaye Daouda Diallo, toutes ces mesures contribuent, de manière générale, à améliorer le revenu net du salarié. Ainsi, il pense que c'est à ce niveau qu'il faudra surtout apprécier la question de la revalorisation du système de rémunération plutôt que de se limiter simplement à une revalorisation initiale. " Il faudra aller dans le sens où le système de paiement va être, de façon générale, amélioré plutôt que de travailler sur un ou deux points ", a-t-il expliqué.

Des offres jugées insuffisantes par le G7

Prenant la parole au nom du G 7, au sortir de la rencontre avec le Gouvernement, Hamidou Diédhiou, le Secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels), a jugé insuffisantes les propositions mises sur la table des enseignants par l'Etat. " Nous ne sommes pas dans les chiffres ", a soutenu M Diédhiou.

Les propositions faites par le Gouvernement, samedi dernier, dans le cadre des négociations sur la valorisation du système de rémunération, ont été rejetées par les syndicats d'enseignants réunis au sein du G7. Du moins, c'est ce qu'a laissé entendre leur porte-parole du jour, Hamidou Diédhiou,

Secrétaire général national du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels). " Quand on annonce un montant aussi mirobolant soit-il, il faut l'arrimer à l'offre, à la population concernée et à la réalité du pays ", a soutenu M. Diédhiou. Le syndicaliste a estimé que " par rapport à ce qui est demandé depuis 2018, les 69 milliards de FCfa annoncés par le Gouvernement sont largement insignifiants et il fallait objectivement aller dans le sens d'une amélioration ". Selon lui, " les syndicats d'enseignants ne sont pas dans des chiffres ".

Hamidou Diédhiou a, en effet, indiqué que les propositions de l'Etat n'ont pas pris en compte l'ensemble des aspects financiers concernant les indemnités des enseignants. À son avis, il fallait agir sur les indemnités de logement, d'enseignement, de résidence ainsi que sur celles liées aux classes spéciales, au contrôle et à l'encadrement pédagogique, notamment pour les inspecteurs de l'éducation. " Une rencontre scientifique et technique de ce genre ne pouvait pas se vider en une journée. Nous nous sommes donné rendez-vous dans les meilleurs délais.

Nous avons insisté sur les meilleurs délais parce que les enseignants ont suffisamment et longtemps souffert et ont beaucoup attendu aussi ", a affirmé le porte-parole du G7. Selon lui, les revendications et propositions des enseignants sont soutenables et doivent amener le Gouvernement à s'ajuster très vite.

" Nous considérons que cela ne doit pas dépasser la semaine à venir ", a-t-il avancé. De ce fait, la requête formulée auprès des syndicats en grève par le Gouvernement relative à la suspension du mot d'ordre n'a pas eu l'effet escompté au terme de cette nouvelle rencontre.

Un nouveau plan d'actions à compter de ce lundi

L'école sénégalaise n'est pas encore sortie de l'auberge. Après avoir rejeté les propositions du Gouvernement, les syndicats d'enseignants en grève depuis la rentrée scolaire ont décidé de poursuivre leur plan d'actions (le 8ème) à compter de ce lundi 14 février.

Telle est la décision prise par le G7 à l'issue de la rencontre avec le Gouvernement, le samedi 12 février. Ce 8ème plan d'actions, selon le porte-parole du G7, Hamidou Diédhiou, par ailleurs Secrétaire général national du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels), sera marqué par le port de brassards rouges durant toute la journée du lundi 14 février, dans les écoles sur l'étendue du territoire national et par un débrayage à partir de 9 heures, le lendemain mardi. Ce mouvement sera suivi d'une grève totale, le mercredi 16 février, a dit le syndicaliste. " Nous avons décidé de poursuivre la grève, car il n'y a pas encore eu de propositions concrètes émanant de l'Etat ", a soutenu M. Diédhiou, estimant dans la foulée que " l'offre du Gouvernement n'est pas satisfaisante ".

Les parents d'élèves exigent " la reprise immédiate des enseignements "

La Coordination de Dakar de l'Union des parents d'élèves et étudiants du Sénégal (Unapees) a organisé le samedi 12 février 2022, à la Place de la Nation ex-Place de l'Obélisque de Dakar, un rassemblement pour exiger " la reprise immédiate des enseignements et apprentissages ".

À cette occasion, les parents d'élèves ont manifesté une " profonde inquiétude " et leur " regret " de voir la situation de l'école sénégalaise se détériorer de jour en jour. Ils appellent le gouvernement et les enseignants à s'asseoir autour d'une table pour discuter du système éducatif du Sénégal dans le but de trouver un accord durable qui apaisera l'espace scolaire.

" Nous, parents d'élèves, exigeons la reprise immédiate des enseignements-apprentissages dans le respect strict du droit de nos enfants à une éducation de qualité ", a déclaré Abdoulaye Fané, le Président de l'Unapees. Selon lui, tous les Sénégalais ont droit à une éducation de qualité garantie par l'Etat du Sénégal conformément aux dispositions de l'article 8 alinéa 10 de la Constitution. Abdoulaye Fané invite aussi les élèves à mettre fin à leur grève car ils sont les principaux perdants dans cette situation.

Le Président de l'Unapees dénonce aussi " le mutisme total des institutions de la République telles que l'Assemblée nationale, le Haut conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental " face à la crise scolaire.