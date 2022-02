Sénégal: Lancement du Projet " Crea.Sn " - L'Ue booste l'industrie créative sénégalaise par le numérique

Le projet Créativité Sénégal (Crea.sn) a été officiellement lancé, hier, à Dakar, lors d'une cérémonie tenue au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Le Réseau européen des organisations engagées dans les relations culturelles (Eunic) redouble ses efforts pour l'établissement d'une industrie créative solide au Sénégal. C'est ainsi qu'il a créé et lancé officiellement, hier, le projet Créativité Sénégal (Crea.sn).

Celui-ci se donne l'objectif majeur d'encourager la communauté créative locale à valoriser ses productions culturelles afin de booster le développement de l'industrie. L'originalité du projet est que le numérique constitue son canal. La " Team Europe " entend profiter des nouvelles technologies pour impulser le génie créatif sénégalais et arriver à son essor. Le projet Crea.sn réunit des artistes créateurs du Sénégal mais aussi de l'Europe qui seront invités à travailler ensemble à travers 10 résidences artistiques à Dakar et dans les régions.

Ce sera 11 projets " à l'intersection de la création et du numérique ". Les sélectionnés auront aussi l'occasion de mettre en commun leurs connaissances, de mutualiser leurs expériences et de créer des complémentarités dans ce programme soutenu par l'Union européenne.

Durant la rencontre d'hier, au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, les 11 porteurs de projets ont été présentés. Ces derniers ont été sélectionnés d'un tri de 123 candidatures venant de partout du Sénégal. Selon le président du Pôle Eunic Sénégal, Philippe Küppers, Crea.sn fait suite au projet " Leulou di waajal art " qui, en 2020, a soutenu les artistes créateurs dans le difficile contexte de la pandémie de la Covid-19. " Création Sénégal soutient aussi les artistes qui utilisent le numérique afin de se valoriser et de générer des fonds (... ) Nous saluons l'apport des structures Kër Thiossane et Gawlab qui sont actives dans le domaine de l'art et du numérique depuis de nombreuses années et qui ont ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes ", a-t-il réagi.

Le Ministre de la Culture et de la Communication qui a présidé la cérémonie a dit toute sa satisfaction de voir les artistes créateurs sénégalais susciter un réel intérêt des partenaires culturels étrangers, européens notamment. Abdoulaye Diop y voit un dynamisme certain du secteur culturel sénégalais, symbolisé par le brio de plusieurs artistes locaux et de sites qui inscrivent le monde dans les Lumières. Il a donné l'exemple du Musée des civilisations noires (Mcn) qui gagne de plus en plus une reconnaissance et un engouement à travers le monde.

De manière improvisée, le Ministre a conduit la Commissaire européenne aux Partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, au Musée pour une visite de quelques minutes. Au sortir cette " belle découverte ", elle a dit toute sa joie et est revenue sur le symbole du soutien de sa structure.

Jutta Urpilainen, Commissaire Européenne Aux Partenariats Internationaux : " Le numérique a le pouvoir de supprimer les frontières "

En marge de la cérémonie de lancement du programme Crea.sn hier, la Commissaire européenne aux Partenariats est revenue en détail sur l'appui européen pour l'industrie créative sénégalaise.

Avec l'accompagnement des 11 projets, quel impact pensez-vous que cette ouverture numérique pourrait avoir sur les arts en Afrique ?

Les opportunités sont absolument énormes. Déjà, la connectivité a cet énorme avantage de supprimer les frontières. L'expression artistique a justement besoin de ce principe car elle doit circuler sans obstacle. À travers les nouvelles technologies, il va y avoir de plus en plus de formes artistiques qui vont pouvoir s'exprimer. Je suis très optimiste et j'ai hâte de voir les résultats du projet Crea.sn. Comment les artistes peuvent-ils intégralement vivre de leur exercice est une question qui est même récurrente en Europe.

Ma sœur est chorégraphe, mon frère est directeur de théâtre et ma tante est actrice. J'ai une certaine idée de comment il est difficile de vivre de son art. La question du ticket se pose toujours. Il faut avoir la culture de payer l'entrée aux spectacles, mais aussi les produits qu'on prend de l'Internet.

C'est le meilleur moyen de rémunérer l'artiste et lui permettre de vivre décemment de ses créations. En revanche, il faut toujours équilibrer pour permettre un accès universel et équitable à l'art. Vous comprendrez donc qu'il nous faudra toujours accompagner les artistes pour qu'ils puissent vivre décemment et gagner les opportunités.

Pourquoi avoir pris l'option de l'entreprise numérique pour dynamiser l'industrie créative ?

Nous avons un programme indicatif sur sept ans à partir duquel nous identifions les priorités de notre action au Sénégal. Sur les quatre prochaines années, 222 millions d'euros (près de 145 milliards de FCfa) sont engagés. Le protocole est signé cette semaine avec le ministre des Finances Amadou Hott et par moi-même. Sur les 222 millions d'euros, il y en a 170 millions d'euros entièrement consacrés à la jeunesse pour son éducation, sa formation et pour l'aider à la création. En Europe, avec la Covid-19, la numérisation s'est clairement imposée comme une opportunité à l'éducation et à l'industrie de la culture. C'est impressionnant comment des artistes ont intégré le digital dans leur processus créatif et se sont imposés ensuite comme de vrais entrepreneurs.

Maintenant, comment industrialiser le secteur de la culture ? Il faut savoir que la base, c'est l'éducation. Il faut des personnes bien formées. Il faut aussi un bon climat des affaires pour mener à bien les réformes nécessaires qui attirent les entreprises susceptibles d'investir.

Ensuite, viendront la mise en place d'un bon cadre règlementaire, la bonne gouvernance, la garantie de la transparence, etc. C'est ainsi qu'on va arriver à convaincre les entreprises européennes à miser. Il faut dire que nous voyons clairement les opportunités qui se présentent ici. La présidente de la Commission européenne a annoncé un nouveau paquet d'investissement de 250 milliards d'euros.

L'idée est justement d'encourager le secteur privé européen à venir investir au Sénégal. Et c'est clair que le secteur culturel aura sa part belle.

La création artistique a toujours été dynamique au Sénégal. En revanche, le marché de l'art ne se porte pas comme il se doit. Est-ce dans vos perspectives d'aider à ériger ce marché ou de faciliter l'accès au marché européen des artistes locaux ?

Quand on arrive au Sénégal, on sent tout de suite que le pays est culturellement très riche. L'idée est réellement d'apporter un soutien à la création d'entreprises pour que les entrepreneurs puissent monter leur propre business. Aujourd'hui, les médias sociaux et le digital en général offrent beaucoup d'opportunités d'entrer dans ce marché. Je viens de Finlande, j'habite Bruxelles, mais je peux régulièrement suivre des artistes africains et leurs actualités sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout est d'inciter ces artistes à se servir de leur art pour être de micro-entrepreneurs, de façon à s'imposer dans ce marché.

Il est devenu vite possible et même très facile de voir les œuvres d'art. Cependant, la question reste l'achat. Comment on procède, comment les commander, comment les acheminer en Europe ? C'est tout là le problème. La semaine prochaine, nous tenons un Sommet des leaders africains et européens. Autour de l'évènement, il y aura des manifestations notamment culturelles.

On aura par exemple le groupe Maïcha qui va se déplacer à Bruxelles. Ce sera l'occasion pour ses membres de se présenter et de créer un réseau qui va faciliter l'exportation et la fructification de leur musique. D'autres arts vont aussi être présents. Youssou Ndour sera également aux côtés de la Commissaire pour ouvrir l'évènement.

M. O. KAMARA