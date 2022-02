Congo-Brazzaville: Assistance aux vulnérables - L'ONG MFOR à la rescousse de l'orphelinat " C'est mon secret "

Une délégation des femmes de l'ONG "Ma famille en or" (MFOR) a effectué le déplacement au siège de l'orphelinat "C'est mon secret", situé dans la commune de Lingwala, le 12 février, pour remettre des cadeaux aux enfants orphelins.

Fidèle à sa devise de rendre le sourire aux démunis, en l'occurrence les enfants orphelins, l'ONG qui réunit quinze dames en or vivant à Kinshasa, en Europe et aux États Unis a une fois de plus poser un geste de cœur en apportant des habits, jouets, livres et autres aux enfants orphelins encadrés par l'orphelinat" "C'est mon secret.

La joie a été au rendez-vous lors de la réception de ces colis. L'initiateur de l'orphelinat "C'est mon secret", Jean-Bernard, a eu des mots justes pour remercier l'ONG MFOR. " Nous sommes très heureux pour ce geste de générosité que Ma famille en or vient de poser à notre orphelinat. Ce n'est pas la première fois. La fois passée, elle était venue ici avec beaucoup de biens de diverse nature qui avaient permis à nos enfants de passer quand même de bons moments.

MFOR avait promis qu'elle repasserait avec d'autres cadeaux et voilà aujourd'hui elle vient de réaliser sa promesse en nous apportant des jouets, habits et livres pour enfants. Nous disons que Dieu vous bénisse, lui qui est le père des orphelins. Que Dieu puisse aussi, à travers la générosité des dames en or, toucher le cœur des autres personnes de bonne volonté pour nous venir en aide", a-t-il dit.

Jean-Bernard a lancé un appel à toutes les personnes qui veulent venir en aide à son orphelinat de passer par le canal de MFOR. " Il y a des gens qui ont des moyens et qui veulent nous aider mais qui ne savent pas par où commencer. Je vous demande de nous faire parvenir votre assistance à travers MFOR, elle nous parviendra sûrement parce que c'est une ONG sérieuse qui travaille en partenariat avec nous", a-t-il laissé entendre.

Du côté des enfants, premièrs bénéficiaires de cette assistance, des mots de reconnaissance ont touché le cœur des dames en or. " Je remercie MFOR qui a pensé à nous. Vous nous avez promis et vous avez réalisé. Nous sommes très contents. Que Dieu vous bénisse", a déclaré Samuel, enfant encadré par l'orphelinat "C'est mon secret." Il a , par ailleurs, lancé un appel à toutes les personnes de bon cœur de leur venir en aide. " Partout où vous êtes , je sollicite la charité de personnes de bonne volonté de nous assister. Si vous avez des biens et vous cherchez où les remettre, vous pouvez passer par MFOR. Votre aide nous parviendra", a assuré le jeune orphelin.

Notons que c'est grâce à leur abnégation et altruisme que les quinze dames en or, avec des modestes ressources provenant de leurs contributions, arrivent à mener des actions de charité auprès des personnes vulnérables. Cela conformément à leurs objectifs dont la lutte contre la pauvreté, l'encadrement et l'éducation des jeunes défavorisés, la lutte contre les violences sexuelles ayant pour base le genre, l'amélioration du système de santé par la création des centres de santé.