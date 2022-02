Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô perd ses premiers points

A peine la première journée lancée, l'AS Otohô est déjà dos au mur. Le représentant congolais s'est incliné le 13 février à Lubumbashi (0-1), face au Tout puissant Mazembe en match comptant pour la première journée de la Coupe africaine de la Confédération.

L'AS Otohô va devoir relever la tête, car les prochaines journées seront encore très décisives dans la course à la qualification. L'équipe a déjà pris un train de retard par rapport aux autres concurrents. Le TP Mazembe, son tombeur, prend seul la tête du groupe C avec trois points, puisque dans l'autre rencontre le Coton sport du Cameroun a été tenu en échec par Al Masry, à Garoua (0-0).

Dernière du groupe avec zéro point, l'AS Otohô devrait sortir le grand jeu, le 20 février à Kinshasa , lors de la réception de Coton sport, pour ne pas compromettre ses chances de qualification.

Face à l'une des équipes les plus huppées du continent, l'AS Otohô n'a pas à rougir de sa prestation même s'il faut le reconnaître, il n'y a jamais eu de défaites encourageantes. Le club a su faire le dos rond une demi-heure avant de concéder l'ouverture du score sur une balle arrêtée à la 37e mn. La faute commise juste à l'entrée de la surface de réparation a été un cadeau de Noël pour le Camerounais Richard Emmanuel N'joh Edimo. Il a su brouiller les pistes en mettant le ballon au ras de sol, là où Mongondza, le portier de l'AS Otohô, s'attendait le moins. Le gardien de l'AS Otohô est toutefois fautif d'avoir anticipé son pas vers la gauche alors qu'il se trouvait bien à droite de son mur.

En outre, le club d'Oyo a manqué un bon finisseur même si les statistiques sont alarmantes. L'AS Otohô n'a pas réussi à cadrer la moindre frappe, alors qu'elle a tenté huit frappes. Son adversaire, qui a frappé onze fois, a marqué sur sa seule frappe cadrée. C'est une véritable leçon de réalisme car l'AS Otohô avait du mal à prendre à contre-pied la défense de TP Mazembe, les occasions comme celle de Kader Bidimbou ne se concluent pas de façon très désordonnée. Mis dans la position qu'il affecte par Moïse Nkounkou, il a trop écrasé sa frappe avant la mi-temps.

S'il l'avait concrétisée, on ne parlerait plus du même match. La prestation livrée par l'AS Otohô reflète bien l'image du football congolais. Il lui manque toujours quelque chose d'efficacité devant les buts et les petites erreurs de concentration empêchent les clubs congolais de briller. Le 20 février, pour le compte de la deuxième journée, l'AS Otohô affrontera le Coton sport. Le match a été délocalisé à Kinshasa parce que le Congo n'a plus de stade homologué par la Confédération africaine de football. Une victoire de l'AS Otohô relancerait ce club dans le coup. Le TP Mazembe sera, quant à lui, reçu par Al Masry d'Egypte.

Notons que dans le groupe A, Pyramids FC et le Club sportif Sfaxien ont pris la tête de leur poule en battant respectivement Al Ahly Tripoli (2-1) et Zanaco (1-0). Dans le groupe B, Orlando Pirates a battu Js Souara (2-0). Dans le groupe D, Renaissance Berkane et Simba sport ont tour à tour dominé Union sportive de la gendarmerie nationale (5-3) et Simba (3-1).