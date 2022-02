Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Les militaires admis à la retraite font leurs adieux aux armes

Le général de brigade, commandant de la zone militaire de défense n°1, Jean Ollessongo Ondaye, a patronné le 11 février à la base aérienne de Pointe-Noire une cérémonie conjointe d'adieux aux armes des militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite et du port d'insignes de grade au titre du premier trimestre 2022.

Bâtir une armée moderne passe nécessairement par le respect des droits des personnels des forces de défense et de sécurité, y compris celui de bénéficier d'une retraite digne. Au total, trente-trois officiers et trente sous-officiers militaires des Forces armées congolaises, de la gendarmerie nationale et des services de police ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite, après de loyaux services rendus à la nation.

Ces derniers quittent l'armée avec tous les honneurs, une cérémonie d'adieux aux armes a été organisée en leur honneur, marquant ainsi la fin de carrière de ses soixante-trois hommes engagés au service de la République et des armées avec dévouement et exemplarité.

De nombreuses autorités civiles, militaires et des collaborateurs ont assisté à la cérémonie afin de témoigner leur reconnaissance sincère à ces vaillants et courageux hommes en uniforme.

Cette activité a été marquée par deux points essentiels, la levée des couleurs et la restitution des attributs. Au terme d'une cérémonie marquée d'émotion et de souvenir, ces officiers et sous-officiers, dont la mission au sein des armées vient de prendre fin, ont affirmé leur fierté d'avoir servi loyalement la République.

Après que le général de brigade Jean Ollessongo Ondaye a salué à juste valeur l'engagement de ces hommes qui ont servi dans différents corps des armées pendant près de quarante ans, il a ensuite patronné la cérémonie de port des insignes de grade des agents de la force publique. Ainsi, 203 agents promus au titre du premier trimestre de l'année 2022 ont porté leurs insignes de grade pour le compte de la zone militaire de défense n°1.

Notons que cette cérémonie d'adieux aux armes est une manière de dire merci à ces " valeureux " militaires, gendarmes et policiers.