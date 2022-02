Afrique: CAF-C2/phase de groupes - Mazembe bat Otôho à Lubumbashi

Le seul représentant de la République démocratique du Congo en Coupe de la Confédération, le Tout-Puissant Mazembe, a réussi sa première sortie en battant l'AS Otôho du Congo Brazzaville en première journée de la phase des groupes.

Le Tout-Puissant Mazembe a positivement débuté la phase de poules de la 19e édition de la Coupe de la Confédération. Le club noir et blanc de Lubumbashi a assuré un service minimum, le 13 février, dans son stade dans la commune de Kamalondo, en battant l'AS Otôho du Congo Brazzaville par un but à zéro, en première journée du groupe C. L'unique but de la partie a été inscrit à la 37e mn sur une superbe balle arrêtée du milieu offensif camerounais, Richard Emmanuel N'Joh Edimo. Cette réalisation a marqué la concrétisation de la domination de Mazembe dans l'entrejeu dans les deux premiers quarts d'heure de la partie.

L'entraîneur français des Corbeaux du Grand Katanga, Franck Dumas, a aligné une équipe à la hauteur de cette rencontre, avec le gardien de but international malien Ibrahim Munkoro dans les perches, et dans le champ, les défenseurs Ernest Sita Luzolo et Djo Issama Mpeko dans les couloirs, le Zambien Kabaso Chongo (Blessé et remplacé à la 48e mn par Magloire Ntambe) et Tandi Mwape dans l'axe.

Le milieu à trois s'est composé de l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Glody Likonza (remplacé à la 62e mn par Zemanga Soze) et l'ancien joueur de Don Bosco et Rangers de Kinshasa Richard Emmanuel N'Joh Edimo (remplacé à la 80e mn par Mayombo), et le trio d'attaque avec Mercey Ngimbi, Philippe Kinzumbi (remplacé à la 80e mn par Ngalamulume) et Jepthé Kitambala (remplacé à la 62e mn par le Tanzanien Thomas Ulimwengu). Les corbeaux ont donc été disposés en 4-3-3.

Dans le onze de départ du coach Alou Badara d'AS Otôho, on a retrouvé le gardien de but Ngobo, et dans le champ Dimitri Bissiki, Souleimane Sakande, Julfin Ondongo, Mapata Mouandza, Mamadou Cissé, Michel Mvondo, Moise Nkounkou (remplacé à la 78e mn par Wylfrid Nkaya), Brel Mohendika (remplacé à la 78e mn par Christ Kouvouama), Thibault Biassidila (remplacé à la 62e mn Junior Makiesse), Cissé, Bidimbou, et Kader Bidimbou (remplacé à la 62e mn par Roland Okouri). Avec cette courte mais précieuse victoire, Mazembe prend la tête du groupe C avec trois points, après le nul de zéro but partout entre El Masry d'Egypte et Coton Sport de Garouan du Cameroun dans l'autre match de cette poule.