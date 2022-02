Congo-Brazzaville: Nathaly's vainqueur de la Coupe de la ville

L'équipe B du football club Nathaly's a remporté, le 12 février, au complexe sportif de Pointe-Noire, la finale de la coupe de la ville en s'imposant face à Nico-Nicoyé, 2-1. Cette finale a été honorée par les autorités départementales et le président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Mayolas.

Organisé par la Ligue départementale de football de Pointe-Noire dans le but de booster ses équipes engagées au championnat national d'élite (V. Club Mokanda, Nathaly's, Cheminots et Nico-Nicoyé), le tournoi a connu également la participation des équipes de la ligue 2 et celles de première et deuxième divisions départementales. Après les différentes phases du tournoi, le FC Nathaly's, neuvième au classement provisoire du championnat, et Nico-Nicoyé, lanterne rouge du même championnat, se sont distingués pour la finale qui a connu son épilogue le 12 février, devant le conseiller culturel du député maire de Pointe-Noire et d'autres invités de marque.

La première période de cette finale a été dominée par Nico-Nicoyé qui a inscrit l'unique but de cettr partie par l'entremise de Holsen Ntari. Mais le verdict n'était pas encore dit. À la reprise, alors que Nico-Nicoyé savourait encore cet avantage, l'équipe B de Nathaly's s'est ressaisie avant d'imposer un nouveau rythme à son adversaire qui a fini par céder à la pression en encaissant le but égalisateur, but de Michel Abomo au premier quart d'heure de la seconde mi-temps, 1-1.

Ce but annonciateur de la gloire de Nathaly's a fait appel à un second, notamment un doublé de Michel Abomo quelques minutes plus-tard, pour le score final de 2-1. Grâce à cet exploit, le FC Nathaly's vient d'inscrire son nom dans le palmarès de la Coupe de la ville de Pointe-Noire. A l'issue de la finale, la ligue a récompensé les meilleures équipes de toutes les catégories ainsi que les arbitres du tournoi. Le trophée mis en jeu a été octroyé à Nataly's, vainqueur de la Coupe de la ville de Pointe-Noire et le deuxième trophée à Nico-Nicoyé.

Le président de la Ligue départementale de football, Victor Gaétan Oborabassi, au nom de la communauté football des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, a remercié sincèrement le président de la Fécofoot pour son soutien multiforme à leurs différentes activités sportives. Il a aussi félicité toutes les équipes de sa ligue ayant honoré ce rendez-vous portif.