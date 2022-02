Afrique: Le Pacte Mondial des Nations Unies - Poser les bases d'une entreprise durable, résiliente et responsable

interview

Mme Sanda Ojiambo est la directrice exécutive du Pacte mondial des Nations Unies qui encourage les entreprises et les sociétés du monde entier à adopter des politiques durables et socialement responsables. Dans cette première partie de son entretien avec Zipporah Musau d'Afrique Renouveau, elle parle de ses priorités :

Afrique Renouveau : Vous avez été nommée directrice exécutive du Pacte mondial des Nations Unies à la mi-2020. Comment s'est déroulé votre parcours jusqu'à présent ?

Mme Ojiambo : Eh bien, tout d'abord, j'ai été vraiment honorée d'être nommée à ce poste en juin 2020. Je connaissais déjà le Pacte mondial des Nations Unies, car je dirigeais les efforts en matière de commerce durable dans une entreprise kenyane qui participait au Pacte mondial. J'ai été en contact avec le Pacte mondial des Nations Unies pendant environ 10 ans avant ma nomination. Au cours de ces dix années, j'ai développé un profond respect pour le travail du Pacte mondial et pour le rôle qu'il a joué en tant qu'étoile polaire pour guider les entreprises dans leurs pratiques commerciales responsables, ainsi que pour leur contribution aux objectifs de développement durable (ODD).

Lorsque j'ai été nommé à ce poste, cela a représenté pour moi l'occasion de continuer à élargir la portée et la profondeur du travail accompli par le Pacte mondial des Nations Unies. Mais aussi, d'examiner la pertinence et la réactivité du Pacte Mondial sur toutes les questions émergentes.

Comme vous le savez, juin 2020 était en plein milieu de la pandémie ( COVID-19 ). En fait, lorsque j'ai pris mes fonctions, j'étais chez moi, à Nairobi, au Kenya. Et j'ai passé les deux premiers mois à travailler virtuellement avec l'équipe de New York, ainsi qu'avec nos réseaux locaux dans le monde entier. Mais le contexte de ces premiers mois, évidemment, était celui d'une profonde tourmente économique et sanitaire, partout dans le monde. C'était aussi un bon moment pour réfléchir au rôle du Pacte mondial des Nations Unies pendant, pendant et après la pandémie, et au rôle que les entreprises devraient jouer. C'était à la fois un moment passionnant et un défi pour prendre la direction du Pacte mondial des Nations Unies, ainsi que l'occasion de développer une nouvelle stratégie et d'être réactif.

Comment s'est déroulé le voyage jusqu'à présent ?

L'une des premières choses que j'ai faites a été d'examiner l'opportunité d'actualiser la stratégie du Pacte mondial des Nations Unies et de définir le contenu du Pacte mondial pour l'avenir. Je l'ai envisagé sous l'angle de l'impact : comment raconter l'histoire de l'impact du Pacte mondial après 21 ans d'existence ? Et comment continuer à mettre l'accent sur les principes fondamentaux uniques du Pacte mondial, à savoir les 10 principes. Nous appelons souvent ces 10 principes notre ADN. C'était un moment opportun pour se recentrer autour des 10 principes, et aussi pour envisager une stratégie qui serait plus réactive aux défis mondiaux ainsi qu'aux opportunités mondiales du Pacte Mondial.

À quoi ressemble la réussite dans ce rôle ?

Positionner le Pacte Mondial des Nations Unies comme l'unique entité qui s'occupe des pratiques commerciales responsables à la fois en interne, au sein des Nations Unies, et en externe, dans le monde des affaires.

Le succès signifie avoir une organisation capable de répondre aux défis et aux opportunités croissants de l'engagement du secteur privé, et une organisation capable d'accroître son empreinte mondiale et d'augmenter sa pertinence pour nos partenariats commerciaux et nos membres, ainsi que pour nos membres commerciaux.

Quelles sont, selon vous, vos réussites ?

Je pense que, collectivement, nous avons réalisé un certain nombre de choses. La première est l'élaboration de la nouvelle stratégie, dans un contexte où il est difficile de travailler virtuellement et de ne pas pouvoir rencontrer nos réseaux locaux. Après une large consultation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies et de l'écosystème commercial, nous avons élaboré une stratégie pour 2021-2023 qui a été officiellement lancée par le Secrétaire général des Nations Unies en janvier 2021. Et nous avons progressé de manière constante vers l'opérationnalisation et la mise en œuvre de cette stratégie.

Pour l'avenir, quelles sont, selon vous, vos trois principales priorités à ce poste ?

La priorité absolue pour moi est notre offre programmatique et sa pertinence pour le secteur privé. Notre capacité à proposer un contenu adapté et inclusif à nos nombreux membres - nous comptons aujourd'hui près de 15 000 membres. Nous devons être en mesure de leur proposer un contenu qui les aide à devenir des entreprises plus responsables et à contribuer réellement à la réalisation des ODD.

La deuxième est le renforcement de la capacité de nos réseaux locaux, la création de hubs régionaux qui nous rapprochent des régions.

Le troisième est l'expansion de notre empreinte mondiale afin de pouvoir réellement mobiliser les entreprises là où elles doivent être et de créer des écosystèmes réactifs au changement. Nous devons nous assurer que nous orientons les entreprises et que nous canalisons les opérations, les processus et les systèmes commerciaux afin de contribuer à un environnement commercial plus réactif et également à la réalisation des ODD.

Ainsi, nous avons le contenu, nous avons le cadre et nos opérations - ces trois éléments doivent conduire à un écosystème efficace qui mobilise les ressources, les technologies et les innovations du secteur privé pour soutenir les ODD.

Vous avez dit que vous aviez 15 000 membres ? Pouvez-vous nous dire brièvement à quoi ressemblent ces membres ? Y a-t-il des membres d'Afrique ?

Le Pacte mondial des Nations Unies est une organisation de membres. Les entreprises s'inscrivent pour y adhérer, et l'adhésion commence par une lettre d'engagement du PDG de l'entreprise qui s'engage à respecter nos 10 principes.

Notre adhésion est très large et globale, allant des grandes multinationales aux petites et moyennes entreprises. Nous avons également ce que nous appelons des participants non commerciaux. Il peut s'agir d'universités, de la société civile ou d'autres types d'entités. Nous sommes présents dans plus de 160 pays, et nous avons des réseaux locaux dans 69 pays.

En Afrique, nous avons 10 réseaux locaux, couvrant 13 pays et plus de 1 000 membres. L'Afrique est l'une de nos zones de croissance - pour renforcer nos réseaux locaux, notre capacité, notre présence et le nombre d'entreprises que nous avons sur le continent.

Un programme de développement durable réussi nécessite des partenariats, comme vous l'avez dit, entre les gouvernements, le secteur privé, le monde universitaire, la société civile et d'autres, fondés sur des principes et des valeurs définis. Quel est le rôle du Pacte mondial des Nations Unies dans la réalisation de ce programme ?

Je pense que nous sommes à un moment passionnant, et je suis entièrement d'accord avec vous, nous avons besoin de ce partenariat multi-acteurs. Le Secrétaire général des Nations Unies a beaucoup parlé de ce sujet et, récemment, dans le cadre de Notre programme commun, le secteur privé doit s'asseoir à la table des négociations. Cela a également été envisagé dans la formulation des ODD. Je pense qu'il est très clair qu'aucun secteur ne peut réaliser seul ce que nous cherchons à livrer. Il est essentiel que le secteur privé, et c'est notre rôle en tant que Pacte mondial des Nations Unies, joue ce rôle.

Il s'agit vraiment de cette approche globale de la société dont nous parlons souvent. Le secteur privé apporte de nombreux éléments : l'innovation, les technologies, la rapidité de mise sur le marché, une connaissance approfondie des consommateurs, la capacité de mobiliser des fonds et des actifs pour soutenir des initiatives. Il apporte également des personnes à la table. En outre, le secteur privé a été une force importante en termes de galvanisation de l'action collective autour de questions telles que le financement du développement et l'action climatique.

Mais comme je l'ai mentionné précédemment, le Pacte mondial des Nations Unies est une organisation multipartite et nous avons également des partenariats avec le monde universitaire et la société civile. Et cela nous permet vraiment de développer une plateforme pour que les entreprises et les associations industrielles s'engagent auprès des décideurs politiques et des gouvernements dans leur ensemble.

Quel est donc le rôle du Pacte mondial des Nations Unies ?

Notre rôle est de mobiliser le secteur privé autour de nos 10 principes pour répondre à l'agenda du développement, et de créer une plateforme où le secteur privé peut apporter des contributions significatives soit au gouvernement, soit aux agendas de développement nationaux dans leur ensemble. Nous mobilisons les entreprises à travers les secteurs, nous mobilisons les entreprises à l'intérieur d'un pays, et nous mobilisons certainement les entreprises pour des questions et des réponses pertinentes.

Les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies

Ils découlent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'Organisation internationale du travail, de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et de la Convention des Nations unies contre la corruption.

Droits de l'homme

Principe 1 : les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection des droits de l'homme reconnus sur le plan international ; et

Principe 2 : à veiller à ce qu'elles ne se rendent pas complices de violations des droits de l'homme.

Travail

Principe 3 : les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective.

Principe 4 : l'élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire

Principe 5 : l'abolition effective du travail des enfants

Principe 6 : l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession

Environnement

Principe 7 : les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement

Principe 8 : à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement

Principe 9 : encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement

Lutte contre la corruption

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Venant vous-même du secteur privé, quelles expériences avez-vous apportées à ce poste sur la manière de mieux engager le secteur privé ?

Avant d'être nommée à ce poste, j'ai travaillé pendant près de 12 ans pour Safaricom, une entreprise kenyane reconnue comme innovante dans le secteur de la téléphonie mobile, et j'ai développé ses activités en matière de développement durable et d'impact social.

Il m'est apparu très clairement que le secteur privé dispose d'un certain nombre d'offres qui soutiennent réellement le développement durable. Il est possible d'orienter les produits, services et opérations du secteur privé de manière à ce qu'ils contribuent de manière significative à l'agenda du développement. Il est important d'être capable de mobiliser des contributions financières pour des choses importantes telles que les réponses humanitaires, et bien d'autres besoins qui se présentent souvent.

Je pense qu'une autre approche complémentaire, à très long terme et durable, est la manière dont les entreprises se structurent pour se livrer à l'agenda du développement et certainement à l'entreprise responsable. Safaricom a été l'une des premières entreprises en Afrique à intégrer les ODD dans son travail. L'entreprise a exprimé ses objectifs commerciaux globaux et ses résultats commerciaux à travers le prisme des ODD et du travail de transformation que la téléphonie mobile pouvait apporter aux ODD.

Safaricom a adopté une approche très large de la responsabilité : il ne s'agit pas seulement de ce que l'entreprise fait dans son siège, mais aussi de ce qu'elle fait à travers ses chaînes d'approvisionnement, et de la mesure dans laquelle elle peut inculquer des pratiques commerciales responsables à travers ces chaînes. L'entreprise a joué un rôle clé dans la création d'un écosystème de chefs d'entreprise responsables qui ont parlé avec audace de la nécessité d'agir en faveur du climat, de la parité entre les sexes, de la lutte contre la corruption et d'autres questions. Pendant mon séjour, j'ai passé beaucoup de temps à collaborer avec le Pacte mondial des Nations Unies et plusieurs autres agences des Nations Unies, tant dans le pays qu'au niveau du secrétariat.

Mais ce qui était vraiment important, c'était aussi d'examiner l'impact du collectif - ce que le groupe collectif d'entreprises pouvait faire pour aborder et influencer des questions clés telles que les droits de l'homme, les normes de travail et l'environnement. C'est grâce aux interactions du Pacte mondial des Nations Unies que j'ai pu vraiment voir et participer à ce qui se passe lorsqu'un groupe collectif d'entreprises se réunit et prend position sur des questions telles que l'action climatique, ou lorsqu'il travaille à l'élaboration d'une législation sur la corruption.

Quels sont vos projets pour l'Afrique ?

Nous avons un plan passionnant et vraiment ambitieux pour l'Afrique. C'est important car l'Afrique est vraiment une frontière de croissance importante pour le secteur privé, et sa population est jeune et innovante.

Pour nous, l'opportunité qui se présente en Afrique est de voir comment nous pouvons renforcer le secteur privé afin qu'il soit prêt pour le marché et plus résilient, prêt pour les partenaires et prêt pour les investisseurs. Ces trois éléments contribueront à créer un avantage concurrentiel pour le secteur privé, en s'appuyant sur les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies.

La nouvelle stratégie du Pacte mondial des Nations Unies vise à accélérer l'action des entreprises pour atteindre les ODD et des objectifs climatiques plus ambitieux. Comment allez-vous vous y prendre ?

À un niveau très pratique, nos 10 principes constituent le fondement d'une activité durable et responsable. Nous encourageons toutes les entreprises à les adopter et à les utiliser pour guider leurs activités à l'avenir. Nous sommes convaincus qu'une fois que les entreprises ont respecté ces principes, elles sont mieux à même de contribuer aux ODD.

Par exemple, une entreprise qui s'engage à lutter contre la corruption et qui ne tolère pas les pots-de-vin, l'extorsion et la corruption sous quelque forme que ce soit, peut participer en toute conscience à des partenariats public-privé (PPP) et s'assurer que la perte de valeur persistante dans les appels d'offres n'existe pas dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

Les entreprises qui sont prêtes à prendre des mesures fermes en matière de droits de l'homme et de droits du travail, créent donc un lieu de travail respectueux des jeunes mères et des familles, sont désireuses d'examiner la question d'un salaire de subsistance par opposition à un salaire minimum et sont très conscientes de tout ce qui est nécessaire en termes d'environnement de travail productif. Nous examinons également des questions cruciales telles que la parité salariale entre les sexes. En fin de compte, cela contribuera à la réalisation de certains des ODD.

Prévoyez-vous des défis dans la mise en œuvre des stratégies ?

Nous sommes encore une organisation relativement jeune - 21 ans - et nous sommes donc à un stade où nous essayons à la fois de nous développer et de livrer la stratégie. Je pense que nous sommes bien positionnés pour y parvenir, mais il est certain qu'au niveau macroéconomique, la pandémie a eu un impact sur le secteur privé et sur les économies à bien des égards. Pour nous, il s'agit donc de voir comment nous pouvons aider les entreprises à mieux résister à la pandémie, mais aussi les aider à continuer à livrer nos principes et les ODD.

Deuxièmement, le secteur privé ne fonctionne pas dans le vide. Il est très important pour nous d'être en mesure de nous associer de manière propice avec le gouvernement. Le secteur privé est désireux de s'asseoir à la table et de contribuer aux programmes de développement nationaux. Mais là encore, le gouvernement doit créer un environnement propice à l'épanouissement du secteur privé, mettre en place des réglementations qui permettent de jouer à armes égales, puis créer une opportunité de partenariat et une plate-forme pour le secteur privé.

Pour nous, il est important d'avoir une excellente relation symbiotique avec toutes les parties prenantes dans un pays pour permettre à notre travail et à notre stratégie de s'épanouir.

Enfin, la pandémie a touché les entreprises du monde entier. Quel impact a-t-elle eu sur le Pacte mondial des Nations Unies ? Comment a-t-elle modifié votre programme et affecté vos opérations ?

La période de pandémie a été très intéressante pour le Pacte Mondial des Nations Unies, car étonnamment, au cours des 18 derniers mois environ, nous avons connu nos plus hauts niveaux de croissance en termes d'adhésion - nous avons augmenté de plus de 3 000 membres.

Bien que nous n'ayons pas prévu cela, cela a signifié deux choses. Premièrement, en termes de crise et de turbulence, les entreprises se tournent vers le Pacte mondial des Nations Unies pour son leadership, ses outils et ses conseils. Nous avons également eu les taux les plus élevés de demandes de renseignements sur nos outils de résilience des entreprises, nous avons eu les taux les plus élevés de participation à certaines de nos plateformes numériques. Pour nous, cela signifie vraiment que nous restons pertinents. Et cet engagement et cet intérêt sont venus aussi bien de très grandes multinationales que de petites PME.

En ce qui concerne les entreprises, nous avons entendu des entreprises existantes nous dire qu'elles avaient été affectées par la pandémie. Des millions de PME ont fermé leurs portes en Afrique et dans le monde, et des personnes ont perdu leur emploi. Nous avons entendu ces histoires. Cependant, nous avons également appris comment certains de nos contenus et outils aident les entreprises à rebondir ou à se remettre sur la voie de la résilience. Par exemple, au Kenya, le réseau local a organisé une série de sessions de renforcement des capacités avec des entreprises appartenant à des femmes, afin d'examiner ce que la résilience signifie pour elles et ce qu'elles doivent mettre en place pour survivre à la pandémie et au-delà.

AnchorPour le Pacte mondial, nous avons connu une période de croissance. C'est une période d'outillage pour la résilience et de réflexion approfondie sur le rôle du secteur privé. En fait, l'année dernière, une étude intitulée "Edelman Trust Barometer in 2021" a montré que le secteur privé était le secteur le plus digne de confiance dans le monde. C'est la première fois que cela se produit, le secteur privé étant mieux classé que les gouvernements, les ONG et les médias, entre autres. La pandémie a suscité une grande confiance dans les entreprises.

Nous avons vu beaucoup de partenariats uniques et innovants. Si vous regardez la réponse au COVID-19, et la façon dont de nombreux partenariats uniques ont été construits entre le secteur public et le secteur privé, et même au sein du secteur privé. Nous avons vu des concurrents s'unir pour livrer des solutions judicieuses pour la réponse à la pandémie.

Ce que nous avons également constaté au cours de la pandémie, c'est que le statu quo n'est pas une solution envisageable. Nous devons trouver des moyens pour que les entreprises restent en activité et contribuent à la transformation de la société. Nous avons vu une myriade d'exemples au cours de la période de pandémie.

Quel message souhaitez-vous adresser aux entreprises et aux organisations membres du Pacte mondial des Nations Unies pour l'avenir ?

Ce que nous voudrions dire à nos membres, c'est que nous avons une excellente stratégie qui nous positionne réellement pour permettre à nos entreprises de rebondir et de jeter les bases d'une activité durable et résiliente.

Notre stratégie, nos outils et nos processus sont là pour soutenir la croissance et la résilience des entreprises, et pour aider les entreprises à jouer leur rôle de partenaire important dans les programmes nationaux, et certainement dans le programme de développement durable.

Les entreprises doivent également continuer à se rallier aux questions clés, à élever leur voix collective en tant que défenseurs et à prendre des mesures audacieuses, ambitieuses et crédibles pour garantir des résultats solides à l'appui des ODD. Le financement du développement, l'action climatique et les inégalités sociales sont des domaines prioritaires pour l'action des entreprises.